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В Минске прошла жеребьёвка участников по прыжкам на батуте ко II Европейским играм

19 апреля 2019 14:59
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Новости Беларуси. Беларусь продолжает готовиться к важнейшему спортивному событию этого года – II Европейским играм, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 апреля в Минске прошла жеребьёвка участников по прыжкам на батуте. 24 и 25 июня спортсмены разыграют четыре комплекта наград в индивидуальных и синхронных прыжках как у мужчин, так и у женщин.

В Минске прошла жеребьёвка участников по прыжкам на батуте ко II Европейским играм-1

В индивидуальной гонке за медалями примут участие 24 лучших спортсмена Европы, программа синхронных прыжков будет представлена 8 лучшими дуэтами континента. По итогам жеребьёвки, открыть турнир предстоит нашим синхронистам, в то время как женщины продемонстрируют свою программу вторыми.

В индивидуальном первенстве белорусские представители сильного пола выступят 14 и 22, а женщины примут эстафету 20 и 23. Напомним, что лицензии на мультифорум наши спортсмены завевали на чемпионате Европы в Баку.

В Минске прошла жеребьёвка участников по прыжкам на батуте ко II Европейским играм-4

Екатерина Караваева, член технического комитета по прыжкам на батуте:
Иногда спортсменов шокирует, что они выступают или первыми, или в первом потоке. Для меня это всегда было наилучшим вариантом, потому что я выступлю, а остальные все боятся. У белорусских спортсменов есть прекрасные шансы на победу.

# Европейские игры # Екатерина Караваева # Фотофакт

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