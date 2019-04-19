В Минске прошла жеребьёвка участников по прыжкам на батуте ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Беларусь продолжает готовиться к важнейшему спортивному событию этого года – II Европейским играм, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 19 апреля в Минске прошла жеребьёвка участников по прыжкам на батуте. 24 и 25 июня спортсмены разыграют четыре комплекта наград в индивидуальных и синхронных прыжках как у мужчин, так и у женщин.

В индивидуальной гонке за медалями примут участие 24 лучших спортсмена Европы, программа синхронных прыжков будет представлена 8 лучшими дуэтами континента. По итогам жеребьёвки, открыть турнир предстоит нашим синхронистам, в то время как женщины продемонстрируют свою программу вторыми.

В индивидуальном первенстве белорусские представители сильного пола выступят 14 и 22, а женщины примут эстафету 20 и 23. Напомним, что лицензии на мультифорум наши спортсмены завевали на чемпионате Европы в Баку.