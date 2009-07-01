11 тур чемпионата Беларуси по футболу: все голы, послематчевые интервью главных тренеров команд

Также в программе: итоги выступления молодёжной сборной Беларуси по футболу на чемпионате Европы, итоги международного футбольного турнира «Кубок конфедераций».
Голы 11-го тура:
МТЗ-РИПО — БАТЭ — 0:2 (Скавыш, 11, 44)
Торпедо — Динамо (Мн) — 0:0
Гранит — Динамо (Бр) — 1:1
(Вагнер, 90, с пенальти — Мозолевский, 55)
Гомель — Сморгонь — 3:2
(Клименко, 41, Линев, 57, Майкон, 75 — Литвинчук, 51, Казарин, 90+3)
Днепр — Минск — 3:2
(Лясюк, 22, 90+3, Жевнеров, 33 — Разин, 18, Кошель, 72)
Шахтер — Неман — 2:0
(Никифоренко, 13, Греньков, 36)
Нафтан — Витебск — 2:1
(Трухов, 18, Рудик, 75 — Кобец, 62).