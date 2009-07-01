Прямой эфир

11 тур чемпионата Беларуси по футболу: все голы, послематчевые интервью главных тренеров команд

01 июля 2009 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Также в программе: итоги выступления молодёжной сборной Беларуси по футболу на чемпионате Европы, итоги международного футбольного турнира «Кубок конфедераций».

Голы 11-го тура:

МТЗ-РИПО — БАТЭ — 0:2 (Скавыш, 11, 44)

 Торпедо — Динамо (Мн) — 0:0

 Гранит — Динамо (Бр) — 1:1

(Вагнер, 90, с пенальти — Мозолевский, 55)

 Гомель — Сморгонь — 3:2

(Клименко, 41, Линев, 57, Майкон, 75 — Литвинчук, 51, Казарин, 90+3)

Днепр — Минск — 3:2

(Лясюк, 22, 90+3, Жевнеров, 33 — Разин, 18, Кошель, 72)

Шахтер — Неман — 2:0

(Никифоренко, 13, Греньков, 36)

Нафтан — Витебск — 2:1

(Трухов, 18, Рудик, 75 — Кобец, 62).

 

# Футбол Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
01 июля 2009 13:20

Минск претендует на проведение матча звезд КХЛ

29 июня 2009 17:38

Сергей Сидорский: Минск в состоянии достойно провести чемпионат мира по хоккею

28 июня 2009 12:44

Кирилл Готовец выбран «Тампой» в седьмом раунде драфта НХЛ