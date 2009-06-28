Кирилл Готовец выбран «Тампой» в седьмом раунде драфта НХЛ

В Монреале 27 июня завершился ежегодный драфт Национальной хоккейной лиги, в ходе которого клубы НХЛ выбрали 211 молодых хоккеистов.

Единственным белорусом, приглянувшимся заокеанским купцам, стал 18-летний защитник Кирилл Готовец.

Воспитанник минской «Юности», минувший сезон проведший в одной из юниорских лиг США в составе команды колледжа «Шаттак Сент-Мари», был выбран в седьмом раунде под общим номером 183 клубом «Тампа-Бэй».

В 50 поединках регулярного чемпионата в составе «Шаттак Сент-Мари» Готовец заработал 29 (6+23) бомбардирских баллов и набрал 66 минут штрафа. Кроме того, в апреле он помог юношеской (до 18 лет) сборной Беларуси вернуть элитную прописку, сыграв 4 матча в дивизионе I чемпионата мира в Минске, заработав 2 (1+1) балла по системе «гол плюс пас» и завершив турнир с показателем полезности «+3».

Несмотря на юный возраст, Кирилл также привлек внимание рулевого национальной дружины Глена Хэнлона, который вызывал его в тренировочный лагерь перед минувшим чемпионатом мира в Швейцарии. Правда, в выездной состав молодой игрок не попал.

Напомним, что 1 июня Кирилл Готовец также был выбран минским «Динамо» в первом раунде драфта Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) - под 18-м номером.

«Тампа», выбравшая Кирилла Готовца, впервые проявила интерес к белорусам. В 2004 году этот клуб стал обладателем Кубка Стэнли. Однако в минувшем сезоне выступил неудачно, заняв лишь 29-е место среди 30 команд лиги, сообщает БЕЛТА.