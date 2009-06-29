Сергей Сидорский: Минск в состоянии достойно провести чемпионат мира по хоккею

Город будет готов в лучших традициях принять хоккейные дружины и болельщиков.

Перспективное развитие столичной инфраструктуры обсудили сегодня на заседании оргкомитета чемпионата. Если главная ледовая арена будет сдана уже в этом году, а строительство второй идет полным ходом, проблемой остается вопрос с обеспечением гостиницами. Причем речь идет не только об эконом-классе, но и отелях уровня 4*-5*. Учитывая опыт предыдущих стран, принимавших мировое первенство, в Минске в 2014 году можно ожидать более полумиллиона гостей.

«Около 300-500 тысяч обычно посещают чемпионаты мира. Это очень хороший результат, который нам необходимо как планку поднимать выше. Мы находимся в центре Европы и интерес к стране очень большой. Мы ожидаем не только истинных болельщиков, но и всех тех, кто хочет посмотреть Беларусь. Поэтому организовываются мероприятия по пересечению границ, по устройству тех, кто хочет побывать в Беларуси во время проведения чемпионата мира», - заявил премьер-министр страны Сергей Сидорский.

