Минск претендует на проведение матча звезд КХЛ

Президент КХЛ Александр Медведев сегодня утвердил регламент и календарь чемпионата КХЛ.

Кроме того, Александр Медведев отметил, что матч звезд КХЛ может пройти в Минске.

На проведение шоу претендует также Челябинск. По мнению президента КХЛ, белорусская столица удобнее с транспортной точки зрения. Место, где 30 января пройдет матч звезд, будет названо позже.

Чемпионат КХЛ стартует 10 сентября матчем «Ак Барс» — «Локомотив». Заканчивается регулярный чемпионат 7 марта. Окончание плей-офф намечено на 27 апреля, в случае, если в финале будут сыграны все семь матчей и ни один из раундов плей-офф не закончится досрочно. Опубликован календарь КХЛ будет 6 июля.

По информации пресс-службы Лиги, при составлении календаря были учтены интересы сборных, которые будут выступать на Олимпиаде в Ванкувере. В чемпионате предусмотрены следующие перерывы: с 2 по 11 ноября, с 14 по 23 декабря, перерыв на Олимпиаду — с 8 февраля по 3 марта, матч звезд 30 января и новогодние каникулы — 30, 31 декабря и 1, 2 января. Всего в регулярном чемпионате состоится 672 игры, как и в прошлом сезоне.

Беларусь в КХЛ представляет минское «Динамо». В новом сезоне наши соотечественники выступят в дивизионе Тарасова Западной конференции. Компанию белорусам в этом дивизионе составят «Динамо» (Москва), ЦСКА, «Спартак», СКА, «Динамо» (Рига), сообщает БЕЛТА.