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Арина Соболенко потерпела поражение в третьем поединке на итоговом турнире WTA

06 ноября 2024 19:08
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Арина Соболенко провела третий поединок на итоговом турнире WTA, который проходит в столице Саудовской Аравии, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

Арина Соболенко потерпела поражение в третьем поединке на итоговом турнире WTA-1

Сегодняшней соперницей белоруски стала Елена Рыбакина из Казахстана. Ни для одной из теннисисток матч турнирного значения не имел. Лидер мирового топа досрочно обеспечила себе выход в полуфинал с первого места, сначала Арина обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, а затем и Жасмин Паолини из Италии. Рыбакина же не смогла бы выйти из группы ни при каких раскладах. Тем не менее, противостояние первой и пятой ракеток мира прошло в яркой борьбе. Стартовый сет белоруска проиграла – 4:6, во втором уже была сильнее – 6:3. А в третьей и решающей партии Рыбакина не оставила никаких шансов нашей теннисистке – 6:1.

Несмотря на то, как дальше сложится турнирный путь у Соболенко, уже известно, что белорусская спортсменка завершит год в ранге первой ракетки планеты.

# Арина Соболенко # Елена Рыбакина # Теннис

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