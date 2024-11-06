Арина Соболенко потерпела поражение в третьем поединке на итоговом турнире WTA

Сегодняшней соперницей белоруски стала Елена Рыбакина из Казахстана. Ни для одной из теннисисток матч турнирного значения не имел. Лидер мирового топа досрочно обеспечила себе выход в полуфинал с первого места, сначала Арина обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь, а затем и Жасмин Паолини из Италии. Рыбакина же не смогла бы выйти из группы ни при каких раскладах. Тем не менее, противостояние первой и пятой ракеток мира прошло в яркой борьбе. Стартовый сет белоруска проиграла – 4:6, во втором уже была сильнее – 6:3. А в третьей и решающей партии Рыбакина не оставила никаких шансов нашей теннисистке – 6:1.

Несмотря на то, как дальше сложится турнирный путь у Соболенко, уже известно, что белорусская спортсменка завершит год в ранге первой ракетки планеты.