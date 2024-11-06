В Минске стартовал Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею

На льду столичной «Чижовка-арены» стартовал Кубок Президентского спортивного клуба по хоккею с участием команд из трех стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

За призы международных соревнований борьбу ведут две отечественные сборные – до 17 и 18 лет, а также юниорская команда Казахстана и юношеская дружина России. Обладатель Кубка ПСК определится по итогам кругового турнира, в котором участники сыграют друг против друга по одному разу. В первом матче розыгрыша россияне были сильнее хоккеистов из Казахстана с комфортным счетом – 4:2.

Антон Кадейкин, главный тренер сборной России (U16):

Все-таки эмоции присутствуют, потому что для ребят это первая международная игра. Где-то постарались их немножечко успокоить и где-то в третьем периоде показали приблизительно то, чего хотели бы мы видеть – традиционную игру, контроль шайбы, игра в атаке и оборонительные действия. Достойные соперники оказали нам хорошее сопротивление. Мы благодарны им за игру.

Также в рамках Кубка Президентского спортивного клуба будет сыгран турнир по хоккею 3х3. Год назад победы как в классическом, так и в усеченном формате одержала сборная Беларуси-U18.