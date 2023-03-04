11 наград завоевали белорусские спортсмены на Международных играх «Дети Азии»

Сегодня, 4 марта, в заключительный день соревнований прошли так называемые эстафеты дружбы у девушек и у юношей. Эстафетные команды были составлены из представителей различных стран и регионов. Белоруска Виктория Жемкова в составе команды «Спорт» завоевала бронзу. Золото у команды «Березка», серебро у дружины «История». У юношей в составе команды «Мир» эстафетную гонку преодолел белорус Константин Касперович и завоевал серебро. Золото у коллектива «Снежинка», бронза у дружины «Елочка».

Василий Юрчик, шеф миссии белоруской команды на II зимних играх «Дети Азии»:

Большое спасибо организаторам, что нас пригласили на данные соревнования. Действительно неоценимый опыт для тех детей, которые занимаются спортом. Это первый международный старт, и сегодня как никогда проявился принцип, что бороться надо до конца, до самого последнего момента. Мы говорили вчера про 9 медалей, а их стало 11. Потому что ребята, которые получили шанс, они его использовали и завоевали еще две медали в копилку нашей сборной. Это дорогого стоит, когда ребенок видит, что любой цели можно добиться, если очень-очень захотеть и стремиться к ней. Как можно быстрее добраться и получить лучшие результаты, которые возможно получить.

Всего в течение 9 соревновательных дней белорусские спортсмены завоевали 11 медалей. Наибольшего успеха добилась конькобежка Полина Сивец – у нее золото и два серебра, у представителя шорт-трека Даниила Бычкова серебро и две бронзы. В медальном зачете белорусская сборная заняла третье место после команд России и Казахстана.