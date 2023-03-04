«На своём родном льду нужно побеждать». Минское «Динамо» сыграет с питерским СКА без Ника Мёркли

Накануне хоккеисты минского «Динамо» во втором матче 1/8 финала Кубка Гагарина на выезде уступили питерскому СКА – 2:5, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Счет в серии стал равным – 1:1.

Теперь серия переезжает в Минск, и уже завтра, 5 марта, на «Минск-Арене» вновь скрестят клюшки минское «Динамо» и питерский СКА. Правда, проведут «зубры» этот матч без одного из ведущих игроков, нападающего Ника Меркли. Он дисквалифицирован на одну игру. В конце первого периода вчерашнего поединка со СКА Меркли был удален на 20 минут, до конца матча, за оскорбление судей и неспортивное поведение. Тем не менее на воскресном поединке, без сомнений, будет аншлаг. Динамовцы показывают интересную игру, проявляют характер, бьются с самоотдачей. Так что третью игру серии поклонники хоккея ожидают с большим интересом. Начало матча в 17:00

Никита Пышкайло, нападающий ХК «Динамо-Минск»:

Все понимают важность всех встреч. Тут не надо кому-то лишний раз повторять, что это где-то важно, где-то неважно. Поэтому все настраиваются. Постараемся показать хороший хоккей и хороший результат на домашней арене.