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Белорусские волейболистки снова одержали победу в Молодёжной лиге России

03 марта 2023 19:23
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Шестой тур Молодежной лиги России по волейболу принимает Минск. В турнире соревнуются 4 команды, в числе которых и сборная Беларуси до 16 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские волейболистки снова одержали победу в Молодёжной лиге России-1

Накануне наши девушки одержали победу над саратовским «Протоном» со счетом 3:0. Сегодня, 3 марта, белорусская сборная встречалась с одним из лидеров лиги – волейболистками «Динамо-Ак Барс». Первые две партии нашим девушкам дались достаточно легко – они взяли верх со счетом 25:19 и 25:15. Третий и четвертый сеты волейболистки из Казани выиграли 25:19 и 25:21. Судьба матча решалась в пятой партии. Этот последний отрезок игры команда Беларуси была сильней – 15:13. Таким образом, дружина Артема Горемыкина одержала победу. Итоговый счет – 3:2.

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# Волейбол # Артем Горемыкин # Фотофакт

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