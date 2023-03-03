Прямой эфир

КХЛ. Минское «Динамо» потерпело поражение от СКА

03 марта 2023 19:57
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сегодня, 3 марта, хоккеисты минского «Динамо» на выезде провели второй поединок 1/8 финала Кубка Гагарина против питерского СКА. В первом наша команда одержала сенсационную победу над соперником со счетом 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КХЛ. Минское «Динамо» потерпело поражение от СКА-1

Виктория «зубров» подогрела волну интереса к данному противостоянию. Ведь мотивация у поверженного СКА была высокой. И в первом периоде «армейцы» добились своего, забросив три безответные шайбы. Тем не менее преимущество хозяев на площадке не было столь очевидным. Наша команда сражалась, проявляла характер и даже в пылу борьбы потеряла одного из лидеров Ника Меркли – он был удален до конца матча. Во второй 20-минутке динамовцы отыграли одну шайбу – отличился Спунер. По ходу третьего периода «армейцы» вели 3:1. Окончательный счет поединка – 5:2 в пользу петербуржцев.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Хоккей # Райан Спунер # Ник Меркли # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусские волейболистки снова одержали победу в Молодёжной лиге России
03 марта 2023 19:23

Белорусские волейболистки снова одержали победу в Молодёжной лиге России

Баскетбол. «Минск» проиграл российской «Самаре» в Единой лиге ВТБ
03 марта 2023 19:21

Баскетбол. «Минск» проиграл российской «Самаре» в Единой лиге ВТБ

Белоруска Виолетта Гуреева взяла второе место на Кубке Леднёва по пятиборью в Москве
03 марта 2023 19:19

Белоруска Виолетта Гуреева взяла второе место на Кубке Леднёва по пятиборью в Москве