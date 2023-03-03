КХЛ. Минское «Динамо» потерпело поражение от СКА

Сегодня, 3 марта, хоккеисты минского «Динамо» на выезде провели второй поединок 1/8 финала Кубка Гагарина против питерского СКА. В первом наша команда одержала сенсационную победу над соперником со счетом 6:4, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Виктория «зубров» подогрела волну интереса к данному противостоянию. Ведь мотивация у поверженного СКА была высокой. И в первом периоде «армейцы» добились своего, забросив три безответные шайбы. Тем не менее преимущество хозяев на площадке не было столь очевидным. Наша команда сражалась, проявляла характер и даже в пылу борьбы потеряла одного из лидеров Ника Меркли – он был удален до конца матча. Во второй 20-минутке динамовцы отыграли одну шайбу – отличился Спунер. По ходу третьего периода «армейцы» вели 3:1. Окончательный счет поединка – 5:2 в пользу петербуржцев.