Белорус Олег Томашевич завоевал золото в толкании ядра на Кубке России по лёгкой атлетике

В российском Жуковском стартовал Кубок России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За три дня турнира будет разыграно 40 комплектов наград.

Беларусь в Жуковском представляют девять атлетов. В первый соревновательный день золото нашей команде принес толкатель ядра Олег Томашевич. В четвертой попытке он отправил снаряд на 20 метров 91 сантиметр. Это практически на два метра больше, чем у серебряного призера, Семена Бородаева из Ставропольского края. Мужской финал в прыжках с шестом, где должен был выступить наш Матвей Волков, из-за погодных условий перенесли на субботу. Также 21 июня за призы в метании молота поборется белоруска Анастасия Маслова.