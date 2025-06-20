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Белорус Олег Томашевич завоевал золото в толкании ядра на Кубке России по лёгкой атлетике

20 июня 2025 18:33
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В российском Жуковском стартовал Кубок России по легкой атлетике, сообщили в программе «СТВ-Спорт». За три дня турнира будет разыграно 40 комплектов наград.

Беларусь в Жуковском представляют девять атлетов. В первый соревновательный день золото нашей команде принес толкатель ядра Олег Томашевич. В четвертой попытке он отправил снаряд на 20 метров 91 сантиметр. Это практически на два метра больше, чем у серебряного призера, Семена Бородаева из Ставропольского края. Мужской финал в прыжках с шестом, где должен был выступить наш Матвей Волков, из-за погодных условий перенесли на субботу. Также 21 июня за призы в метании молота поборется белоруска Анастасия Маслова.

Кубок России в 2025 году является отборочным стартом на Кубок сильнейших спортсменов, который пройдет с 11 по 14 июля в Бресте.

# Спортивные соревнования # Легкая атлетика

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