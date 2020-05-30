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11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману»

30 мая 2020 12:19
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Новости Беларуси. Стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках первого соревновательного дня состоялись два матча. 

11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману» -1

«Торпедо-Белаз» на домашнем стадионе обыграл «Смолевичи» со счетом 2:1. А вот «Городея» порадовать своих болельщиков дома не смогла: поражение от «Немана» – 0:2.

11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману» -4

Сегодня 11-й тур чемпионата продолжится двумя матчами. Бобруйская «Белшина» примет мозырскую «Славию» – игра начнется в 17:00. В 19:00 на столичном стадионе «Динамо» встретятся минское «Динамо» и «Шахтер».

11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману» -7

Напомним, на данный момент турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, за ним следуют «Торпедо-Белаз» и РЦОР БГУ.

# Футбол Беларуси # Фотофакт

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