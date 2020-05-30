11-й тур ЧБ по футболу. «Торпедо-Белаз» обыграл «Смолевичи», а «Городея» уступила «Неману»

Новости Беларуси. Стартовал 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках первого соревновательного дня состоялись два матча.

«Торпедо-Белаз» на домашнем стадионе обыграл «Смолевичи» со счетом 2:1. А вот «Городея» порадовать своих болельщиков дома не смогла: поражение от «Немана» – 0:2.

Сегодня 11-й тур чемпионата продолжится двумя матчами. Бобруйская «Белшина» примет мозырскую «Славию» – игра начнется в 17:00. В 19:00 на столичном стадионе «Динамо» встретятся минское «Динамо» и «Шахтер».