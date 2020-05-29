«Все эмоции зашкаливают». Как прошёл первый кибертурнир с участием белорусских баскетболистов

Новости Беларуси. Большой спорт начинает осваивать новые горизонты с помощью компьютерных технологий. На этот раз в центре киберспорта оказался баскетбол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверка храбрецов национальной сборной Беларуси в составе Максима Лютыча, Андрея Рогозенко, Александра Семенюка и Натальи Дашкевич виртуально боролись за Кубок чемпиона в игре NBA. Каждый выбирал себе команду и любимого игрока.

Прямая трансляция турнира велась на видеосервисе VOKA, где зрители в режиме онлайн смогли оценить все достоинства компьютерных технологий и умение реальных спортсменов виртуально бороться так же эмоционально и захватывающе, как и в жизни. Трансляцию на VOKA можно было смотреть с любого устройства, в любом месте и с любым интернетом, так что болельщиков турнира было предостаточно.

Победителем стал Максим Лютыч, который в полуфинале обыграл Александра Семенюка, а в финале не оставил шансов Андрею Рогозенко. Матч завершился со счетом 58:51.

Максим Лютыч, победитель турнира:

Я вообще официально в кибертурнире играю первый раз, у меня первый опыт такой. По поводу страстей: я, наверное, этого не показываю, у меня просто все эмоции зашкаливают. Я даже не знаю, как сказать, как это выразить – весь адреналин, который я испытал во время всех соревнований. Играл за Los Angeles Lakers. Любимый игрок – Леброн. В моем графике кибербаскетбол легко применить в свободное время. Его, конечно, не так много, но оно есть, и просто вечерком расслабиться, сыграть одну игру.

Наталья Дашкевич, бронзовый призер турнира:

Зря волновалась, переживала. Некоторые моменты получаются. Много не получились, но стоит еще поработать, поиграть, потренироваться.