1000 атлетов и 6 стран – как прошёл международный турнире по каратэ Belarus Open?

В столице прошел один из крупнейших международных турниров по каратэ Belarus Open. Участие в нем приняли более 1 000 атлетов из шести стран, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

В домашних стенах подрастающее поколение набирается соревновательного опыта и проверяет свои силы. И, возможно, уже совсем скоро кто-то из ребят пополнит ряды национальной сборной.

Владимир Кастрыца, участник турнира: На этих соревнованиях я впервые, в новой категории я тоже впервые. Соперники мне показались интересными, где-то даже очень сложными, но будем тренироваться и стараться их побеждать. Будет опыт, потом я уже увижу их и буду строить тактику, как я буду сражаться. Ну, самое главное – это опыт, опыт проведения поединков.

Юрий Груца, главный судья турнира:

С учетом того, что малое количество выездов в другие страны, здесь, когда к нам приезжают достойные соперники, это огромный плюс. Когда спортсмен 5-6 кругов проходит, для него это очень полезный опыт. И даже не ради медали, а ради того, чтобы серьезных соперников встретить на татами.

Однако для наших спортсменов это не единственные подобные старты. Соревновательный календарь в этом сезоне насыщенный. Покоряют белорусские каратисты и международные арены. Накануне наша сборная вернулась из Венеции, где проходил молодежный чемпионат мира. В ноябре атлеты отправятся уже в Москву.