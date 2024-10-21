«Динамо-Молодечно» одолело «Гомель» в ЧБ по хоккею

В одном из них встретились лидеры нынешнего розыгрыша. «Динамо-Молодечно» на домашнем льду принимало «Гомель». Хозяева выдали образцовый результат. Со старта сезона они потерпели всего одно поражение, имея в активе 14 побед. Несколько дней назад команды уже встречались, и тогда сильнее были динамовцы. В сегодняшней встрече «Динамо-Молодечно» одержало победу – 2:1. В других матчах результаты следующие: «Неман» – «Локомотив» – 5:0; «Лида» – «Юность» – 4:3.