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«Динамо-Молодечно» одолело «Гомель» в ЧБ по хоккею

21 октября 2024 20:11
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В чемпионате Беларуси по хоккею продолжаются игровые баталии. В расписании сегодняшнего вечера три противостояния, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Молодечно» одолело «Гомель» в ЧБ по хоккею-1

В одном из них встретились лидеры нынешнего розыгрыша. «Динамо-Молодечно» на домашнем льду принимало «Гомель». Хозяева выдали образцовый результат. Со старта сезона они потерпели всего одно поражение, имея в активе 14 побед. Несколько дней назад команды уже встречались, и тогда сильнее были динамовцы. В сегодняшней встрече «Динамо-Молодечно» одержало победу – 2:1. В других матчах результаты следующие: «Неман» – «Локомотив» – 5:0; «Лида» – «Юность» – 4:3. 

# Хоккей Беларуси

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