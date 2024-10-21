«Динамо-Минск» потерпело поражение от «Барыса» в домашнем поединке КХЛ

В соперниках значился «Барыс» из Казахстана. Команды уже встречались в текущем сезоне в сентябрьском матче «зубры» праздновали убедительную викторию – 5:1. С того момента у казахстанцев поменялся и главный тренер, и состав. А потому найти подходы к обороне оппонентов оказалось не так просто.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 25 октября также на домашней арене против подмосковного «Витязя».