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«Динамо-Минск» потерпело поражение от «Барыса» в домашнем поединке КХЛ

21 октября 2024 20:14
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Хоккеисты минского «Динамо» потерпели поражение в поединке домашней серии регулярного чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

«Динамо-Минск» потерпело поражение от «Барыса» в домашнем поединке КХЛ-1

В соперниках значился «Барыс» из Казахстана. Команды уже встречались в текущем сезоне в сентябрьском матче «зубры» праздновали убедительную викторию – 5:1. С того момента у казахстанцев поменялся и главный тренер, и состав. А потому найти подходы к обороне оппонентов оказалось не так просто.

Следующий поединок подопечные Дмитрия Квартального проведут 25 октября также на домашней арене против подмосковного «Витязя».

# Хоккей

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