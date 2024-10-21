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Шайба рекордсмена КХЛ Вадима Шипачёва попала в список лучших голов семи дней

21 октября 2024 13:37
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Шайба рекордсмена КХЛ Вадима Шипачева попала в список лучших голов семи дней. Результативный бросок минского динамовца занял 6-ю позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шайба рекордсмена КХЛ Вадима Шипачёва попала в список лучших голов семи дней-1

Форвард отметился филигранным попаданием в противостоянии с могучим московским ЦСКА. Выстрел действительно получился отменным – и по точности, и по скорости. К слову, эта шайба помогла взять верх над «армейцами» в овертайме – 5:4.

# Хоккей

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