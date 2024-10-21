Шайба рекордсмена КХЛ Вадима Шипачёва попала в список лучших голов семи дней

Шайба рекордсмена КХЛ Вадима Шипачева попала в список лучших голов семи дней. Результативный бросок минского динамовца занял 6-ю позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Шайба рекордсмена КХЛ Вадима Шипачева попала в список лучших голов семи дней. Результативный бросок минского динамовца занял 6-ю позицию, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Форвард отметился филигранным попаданием в противостоянии с могучим московским ЦСКА. Выстрел действительно получился отменным – и по точности, и по скорости. К слову, эта шайба помогла взять верх над «армейцами» в овертайме – 5:4.