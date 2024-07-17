10 наград наивысшей пробы – в Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике

За призовые места боролись сильнейшие спортсмены Беларуси и России в возрасте до 18 лет. За два соревновательных дня в копилке наших атлетов 37 наград, из них 10 – наивысшей пробы.

Ирина Живаева, серебряный призер турнира:

Первый раз на таких соревнованиях. Очень рада, что на них побыла, плюс еще заняла какое-то призовое место. Я очень рада. Прибавила, думаю, опыта, особенно терпения и какого-то спокойствия такого на эмоциональных соревнованиях.

Захар Неустроев, победитель турнира (Россия):

Мне очень нравится, потому что соревнуешься впервые за границей своей родины. Атмосфера, особенно соперничества, мне нравится. Сейчас я установил личный рекорд благодаря этому соперничеству. Это очень помогает.