10 наград наивысшей пробы – в Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике

В Бресте завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В Бресте завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди команд Союзного государства, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За призовые места боролись сильнейшие спортсмены Беларуси и России в возрасте до 18 лет. За два соревновательных дня в копилке наших атлетов 37 наград, из них 10 – наивысшей пробы.
Ирина Живаева, серебряный призер турнира:
Первый раз на таких соревнованиях. Очень рада, что на них побыла, плюс еще заняла какое-то призовое место. Я очень рада. Прибавила, думаю, опыта, особенно терпения и какого-то спокойствия такого на эмоциональных соревнованиях.
Захар Неустроев, победитель турнира (Россия):
Мне очень нравится, потому что соревнуешься впервые за границей своей родины. Атмосфера, особенно соперничества, мне нравится. Сейчас я установил личный рекорд благодаря этому соперничеству. Это очень помогает.
Ком Кристал Шаннон, бронзовый призер турнира:
Очень мне понравились конкурентки, мне очень понравился бег по дистанции, но есть над чем работать. Очень нравится манеж. Атмосфера праздничная. Я из международных стартов была только в Москве, но на самом деле я бы очень хотела поехать, потому что ты видишь новых людей, новую культуру. Видишь, как они разминаются, соревнуются. У тебя есть больше мотивации и больше поводов развиваться.
Победители турнира были определены и в общекомандном зачете. Юношеская сборная Беларуси за 40 дисциплин набрала 355 баллов и заняла второе место. У российской делегации – 506 очков.