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В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет – результаты

17 июля 2024 13:52
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В Бресте завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет – результаты-1

Второй день турнира не оставил нашу копилку пустой. К примеру, Кирилл Мирошниченко не знал равных в беге на 400 метров с барьерами. Также в активе молодых представителей королевы спорта несколько серебряных и бронзовых наград. Накануне соотечественники 22 раза поднимались на пьедестал.

# Легкая атлетика

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