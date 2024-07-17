В Бресте завершилась матчевая встреча по лёгкой атлетике среди спортсменов до 18 лет – результаты

В Бресте завершилась матчевая встреча по легкой атлетике среди спортсменов до 18 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Второй день турнира не оставил нашу копилку пустой. К примеру, Кирилл Мирошниченко не знал равных в беге на 400 метров с барьерами. Также в активе молодых представителей королевы спорта несколько серебряных и бронзовых наград. Накануне соотечественники 22 раза поднимались на пьедестал.