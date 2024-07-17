Прямой эфир

Кубок Гагарина побывал в Минске – его привёз Владислав Ерёменко

17 июля 2024 13:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Кубок Гагарина побывал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его в столицу страны привез Владислав Еременко.

Кубок Гагарина побывал в Минске – его привёз Владислав Ерёменко-1

Встреча с защитником и Кубком проходила в парке имени Горького. Здесь развернулись активности. Любой желающий мог сфотографироваться как с почетным трофеем, так и победителями КХЛ. В минувшем сезоне за магнитогорский «Металлург» выступали двое наших парней. Это Владислав Еременко и Данила Паливко.

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
Минское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов
17 июля 2024 10:53

Минское «Динамо» вышло во второй отборочный раунд футбольной Лиги чемпионов

Женская сборная Беларуси по футболу разгромила киприоток в заключительном матче отбора к ЧЕ-2025
17 июля 2024 10:52

Женская сборная Беларуси по футболу разгромила киприоток в заключительном матче отбора к ЧЕ-2025

НОК утвердил состав белорусской сборной на Олимпийские игры – 2024
16 июля 2024 20:00

НОК утвердил состав белорусской сборной на Олимпийские игры – 2024