Кубок Гагарина побывал в Минске – его привёз Владислав Ерёменко

Кубок Гагарина побывал в Минске, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Его в столицу страны привез Владислав Еременко.

Встреча с защитником и Кубком проходила в парке имени Горького. Здесь развернулись активности. Любой желающий мог сфотографироваться как с почетным трофеем, так и победителями КХЛ. В минувшем сезоне за магнитогорский «Металлург» выступали двое наших парней. Это Владислав Еременко и Данила Паливко.