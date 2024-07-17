Александра Саснович вышла в третий круг теннисного турнира категории 250 в Венгрии

Для победы над представительницей России Марией Тимофеевой понадобились два сета. Причем без нервов не обошлось. Наша спортсменка взяла первый отрезок со счетом 6:3. А во второй партии и вовсе вела с большим запасом – 5:1. Но дальше наступил спад. Соперница практически сравняла цифры на табло. И все-таки крепче нервы оказались у Саснович. С третьей попытки она закрыла матч и шагнула дальше – 6:4.