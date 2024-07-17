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Александра Саснович вышла в третий круг теннисного турнира категории 250 в Венгрии

17 июля 2024 13:53
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Александра Саснович вышла в третий круг теннисного турнира категории 250 в Венгрии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Александра Саснович вышла в третий круг теннисного турнира категории 250 в Венгрии-1

Для победы над представительницей России Марией Тимофеевой понадобились два сета. Причем без нервов не обошлось. Наша спортсменка взяла первый отрезок со счетом 6:3. А во второй партии и вовсе вела с большим запасом – 5:1. Но дальше наступил спад. Соперница практически сравняла цифры на табло. И все-таки крепче нервы оказались у Саснович. С третьей попытки она закрыла матч и шагнула дальше – 6:4.

# Теннис

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