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Ковальчук: «Сегодня основа белорусского спорта, основа всего спорта – это детский спорт»

03 июля 2023 13:40
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Новости Беларуси. Спортивно встретили сегодня День Независимости у «Чижовка-Арены». Около 500 молодых спортсменов со всей страны вышли на трассу соревнований по лыжероллерам «Радость рассвета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На трассе царил нешуточный азарт, ведь победа в таком престижном конкурсе – прекрасный старт для любого юного спортсмена.

Ковальчук: «Сегодня основа белорусского спорта, основа всего спорта – это детский спорт»-1

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:
Сегодня основа белорусского спорта, основа всего спорта – это детский спорт. И чем больше мы вовлекаем в занятия детишек, тем больше перспектива, что кто-то из них станет на пьедестал европейских, мировых чемпионатов, на Олимпийских играх проявит себя. Поэтому очень важны для нас такие соревнования.

Ковальчук: «Сегодня основа белорусского спорта, основа всего спорта – это детский спорт»-4

Праздник завершился награждением победителей, им вручили медали и спортивный инвентарь. Подарки получили не только юные спортсмены, но и тренеры. Им подарили станки для ремонта лыжероллеров.

# День Независимости # Сергей Ковальчук # Фотофакт

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