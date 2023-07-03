Ковальчук: «Сегодня основа белорусского спорта, основа всего спорта – это детский спорт»

Новости Беларуси. Спортивно встретили сегодня День Независимости у «Чижовка-Арены». Около 500 молодых спортсменов со всей страны вышли на трассу соревнований по лыжероллерам «Радость рассвета», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Ковальчук, министр спорта и туризма Беларуси:

Сегодня основа белорусского спорта, основа всего спорта – это детский спорт. И чем больше мы вовлекаем в занятия детишек, тем больше перспектива, что кто-то из них станет на пьедестал европейских, мировых чемпионатов, на Олимпийских играх проявит себя. Поэтому очень важны для нас такие соревнования.