1 марта минское «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ. Что говорят игроки?

1 марта минское «Динамо» проведет первый матч в 1/8 плей-офф КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий год подряд наши парни будут играть против СКА из Санкт-Петербурга. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.

Владимир Алистров, игрок минского «Динамо»:

Я думаю, что это будет очень интересная серия. Никто не собирается сдаваться и так далее. Наша команда будет серьезно готовиться, и мы будем играть только на победу.