1 марта минское «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ. Что говорят игроки?

1 марта минское «Динамо» проведет первый матч в 1/8 плей-офф КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий год подряд наши парни будут играть против СКА из Санкт-Петербурга. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.
1 марта минское «Динамо» проведет первый матч в 1/8 плей-офф КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий год подряд наши парни будут играть против СКА из Санкт-Петербурга. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.
Владимир Алистров, игрок минского «Динамо»:
Я думаю, что это будет очень интересная серия. Никто не собирается сдаваться и так далее. Наша команда будет серьезно готовиться, и мы будем играть только на победу.
«Зубры» в последний раз побеждали российскую дружину 8 марта 2021 года. С тех пор только поражения. В нынешнем сезоне коллективы встречались четыре раза. И все встречи оппоненты оставили за собой с разницей заброшенных и пропущенных шайб – 20:8 соответственно.
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