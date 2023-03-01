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1 марта минское «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ. Что говорят игроки?

01 марта 2023 14:05
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1 марта минское «Динамо» проведет первый матч в 1/8 плей-офф КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Третий год подряд наши парни будут играть против СКА из Санкт-Петербурга. Стартовое вбрасывание состоится в 19:30.  

1 марта минское «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ. Что говорят игроки?-1

Владимир Алистров, игрок минского «Динамо»:  
Я думаю, что это будет очень интересная серия. Никто не собирается сдаваться и так далее. Наша команда будет серьезно готовиться, и мы будем играть только на победу.  

1 марта минское «Динамо» стартует в плей-офф КХЛ. Что говорят игроки?-4

«Зубры» в последний раз побеждали российскую дружину 8 марта 2021 года. С тех пор только поражения. В нынешнем сезоне коллективы встречались четыре раза. И все встречи оппоненты оставили за собой с разницей заброшенных и пропущенных шайб – 20:8 соответственно.  

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# Хоккей # Владимир Алистров # Фотофакт

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