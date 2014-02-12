Победа Дарьи Домрачевой на Олимпиаде-2014 в Сочи: эмоции белорусских и иностранных болельщиков

Новости России. Поклонники и фанаты нашей королевы биатлона Дарьи Домрачевой уже с самого раннего утра 12 февраля собрались возле олимпийского домика, где живет в эти дни Даша, чтобы поздравить любимую спортсменку. Цветы, подарки, растяжки. Никто не сдерживал эмоций.

Этот домик на территории комплекса «Беларусь» в Красной Поляне уже второй день, пожалуй, самый шумный и самый посещаемый. Периодически отсюда доносятся радостные крики ликования, ведь именно здесь живет олимпийская чемпионка Дарья Домрачева.

Болельщики:

Поздравляем с первым Олимпийским «золотом». Все верили, все надеялись, и вот, наконец-то, осуществилась мечта как болельщиков, так и всей нашей сборной олимпийской. Наконец-то в копилке нашей сборной – первая олимпийская медаль. Ура!

Утро на территории комплекса «Беларусь» в Красной Поляне началось шумно. Белорусские болельщики, да и просто постояльцы теперь как одна большая семья. Вооружившись национальной атрибутикой, ждут олимпийскую чемпионку. Например, этих ребят новость о золотом финише Домрачевой застала в прибрежном кластере – смотрели соревнования по фигурному катанию. Пока возвращались в Красную Поляну, прямо в поезде «Ласточка» готовили сувенир.

Болельщики:

Всю дорогу в поезде рисовали Дарье поздравительную надпись с пожеланиями дальнейших успехов. Но орать мы начали еще на стадионе.

Когда мы возвращались с Олимпийского парка, мы бежали, кричали, дудели и всем сигнализировали о том, что у нас первое белорусское «золото», нас все поддерживали.

Эта ночь была по хорошему бессонной и для всей команды. Сергей Новиков радость за коллегу не скрывает: он хорошо знает, что такое олимпийский пьедестал. На прошлых зимних Играх стал серебряным призером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейчас в распорядке дня биатлонистов – утренние пробежки или разминка на велотренажерах, подготовка на трассе – вечером. Несмотря на плотный распорядок, Домрачеву поздравляли всей командой.

Сергей Новиков, серебряный призер Олимпийских игр-2010 в Ванкувере:

Поздравляем Дашу с таким удачным выступлением. Она больше, чем кто заслужила эту медаль. Конечно, придает уверенности в себе. Такое настроение боевое в команде. Все рады очень.

Радуются за Домрачеву не только белорусские болельщики. Имя чемпионки и название страны-триумфатора в биатлоне звучит сегодня на каждом шагу.

Болельщики:

От всей души поздравляем. Естественно, любая победа – это и наша победа. Какая разница, где Беларусь и Россия. Главное, что вы принимаете участие на Олимпиаде, вы выигрываете. Это очень здорово.

Мы следили за выступлением белорусок. Как раз были на трибунах, и это было просто потрясающе. Мы тоже болели и видели, как все люди поздравляли Домрачеву. Восхитительно. Мы искренне ее поздравляем.

Я вас поздравляю. Это просто потрясающе.

Желаем удачи. Вперед, Беларусь!