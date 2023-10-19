Скрэмбл с пшеном и солёным сыром. Рецепт сытного завтрака

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня мы приготовим скрэмбл с пшеном и соленым сыром. Для этого нам понадобится пшену. Предварительно его отварил, пшено мы варим в отношении с водой 1:3. Буквально доводим до кипения, 5 минут – закрываем крышкой. Оно набухает, мы подготовили пшено для нашего скрэмбла. Дальше нам понадобятся сливки 10% жирности, сливочное масло, яйца, соленый сыр, красная паприка и шпинат.

Приступаем к готовке, для этого мы замаринуем соленый сыр. Берем сыр, можно использовать сыр «Фета», можно использовать брынзу. Нарезаем средним кубиком. «Фету» маринуем для того, чтобы придать ей более яркий цвет. То есть добавляем сюда красную паприку и немного масла, перемешиваем. Подготавливаем шпинат. В шпинате нам понадобятся только листочки. Обрываем листики шпината. Скрэмбл – это на простом языке болтунья. Это взбитые яйца, обжаренные на сковороде с добавлением сливочного масла при постоянном помешивании. У нас получается как бы яичная каша. Принципиальное отличие скрэмбла от омлета в том, что он готовится намного быстрее. Омлет готовится минут 7-10. А скрэмбл можно приготовить минуты за 3. Омлет традиционно готовится под крышкой, а скрэмбл готовится при постоянном перемешивании яйца на сковороде. Солим, перчим, добавляем сливки 15 миллилитров. Перемешиваем.