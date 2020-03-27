Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: мука пшеничная, творог, сахар, яйца, соль, разрыхлитель, лимон. А также горький шоколад, сливки и сливочное масло, сахарная пудра и ваниль.
Ингредиенты: мука пшеничная, творог, сахар, яйца, соль, разрыхлитель, лимон. А также горький шоколад, сливки и сливочное масло, сахарная пудра и ваниль.
Разбиваем в глубокую посуду 2 яйца, добавляем 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Взбиваем.
Добавляем к яйцам ваниль.
400 гр 9% творога отправляем к яйцам. Перемешиваем.
Просеиваем 1 стакан муки и постепенно всыпаем в тесто.
Добавляем 1 ч. л. разрыхлителя.
Вымешиваем тесто.
Натираем цедру лимона.
Хорошо прогреваем в глубокой сковороде.
Слепим пончики размером не более грецкого ореха.
Жарим пончики на среднем огне.
Выкладываем готовые пончики на тарелку с бумажной салфеткой.
Готовим глазурь.
1 ст. л. сливочного масла растапливаем в сотейнике.
Добавляем 100 гр шоколада.
Выливаем 150 мл жирных сливок.
Обмакиваем пончики в глазурь и выкладываем на тарелку.
Посыпаем сахарной пудрой.
Приятного аппетита!