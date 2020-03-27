Прямой эфир

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт

27 марта 2020 08:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: мука пшеничная, творог, сахар, яйца, соль, разрыхлитель, лимон. А также горький шоколад, сливки и сливочное масло, сахарная пудра и ваниль.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-1

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-3

Разбиваем в глубокую посуду 2 яйца, добавляем 2 ст. л. сахара и щепотку соли. Взбиваем.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-6

Добавляем к яйцам ваниль.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-9

400 гр 9% творога отправляем к яйцам. Перемешиваем.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-12

Просеиваем 1 стакан муки и постепенно всыпаем в тесто.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-15

Добавляем 1 ч. л. разрыхлителя.

Вымешиваем тесто.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-18

Натираем цедру лимона.

Хорошо прогреваем в глубокой сковороде.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-21

Слепим пончики размером не более грецкого ореха.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-24

Жарим пончики на среднем огне.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-27

Выкладываем готовые пончики на тарелку с бумажной салфеткой.

Готовим глазурь.

1 ст. л. сливочного масла растапливаем в сотейнике.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-30

Добавляем 100 гр шоколада.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-33

Выливаем 150 мл жирных сливок.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-36

Обмакиваем пончики в глазурь и выкладываем на тарелку.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-39

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-41

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-43

Посыпаем сахарной пудрой.

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-46

Приятного аппетита!

Пончики в шоколадной глазури. Пошаговый рецепт-49

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт
27 марта 2020 07:49

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт

Готовим бургер из драников
25 марта 2020 07:12

Готовим бургер из драников

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью
20 марта 2020 06:47

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью