Прямой эфир

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт

27 марта 2020 07:49
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Даже из самых простых продуктов можно приготовить вкусный шедевр. Например, испечь сытный пирог с курицей и грибами. Минимум затрат – максимум удовольствия.

Вадим Парханович, шеф-повар:
Для пирога с курицей и грибами нам понадобятся: лук, грибы, курица, горчица, майонез, мука, сметана, разрыхлитель и яйца. Первое, что мы делаем, смешиваем разрыхлитель с мукой.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-1

Добавляем сметану и майонез.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-4

Добавляем яйца и вымешиваем тесто.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-7

Тесто разделяем пополам и выкладываем в форму. Ставим запекать на 160 градусов на 20 минут.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-10

А пока первый слой пирога запекается до хрустящей корочки, самое время приступить к начинке.

Вадим Парханович:
Пока тесто запекается, мы подготовим начинку. Нарезаем курицу, обжариваем ее с луком, грибами и горчицей.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-13

Первая часть теста готова и теперь мы выкладываем начинку.

Смешиваем начинку, для пикантности добавляем секретный ингредиент – горчицу, поверх заливаем второй слой теста и отправляем в духовку на 20 минут.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-16

Вадим Парханович:
Наш пирог с курицей и грибами готов. Достаем его из формы.

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-19

Оказалось, что даже дома можно приготовить кулинарный шедевр. Главное – подойти к делу творчески и с душой.

Вадим Парханович:
Всем приятного аппетита!

Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт-22

# Кулинария # Рецепты # Вадим Парханович # Фотофакт # Рецепты

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