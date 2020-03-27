Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт

Вадим Парханович, шеф-повар: Для пирога с курицей и грибами нам понадобятся: лук, грибы, курица, горчица, майонез, мука, сметана, разрыхлитель и яйца. Первое, что мы делаем, – смешиваем разрыхлитель с мукой.

Даже из самых простых продуктов можно приготовить вкусный шедевр. Например, испечь сытный пирог с курицей и грибами. Минимум затрат – максимум удовольствия.

Тесто разделяем пополам и выкладываем в форму. Ставим запекать на 160 градусов на 20 минут.

А пока первый слой пирога запекается до хрустящей корочки, самое время приступить к начинке.

Вадим Парханович:

Пока тесто запекается, мы подготовим начинку. Нарезаем курицу, обжариваем ее с луком, грибами и горчицей.