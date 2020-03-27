Готовим сытный пирог с курицей и грибами: простой рецепт
Даже из самых простых продуктов можно приготовить вкусный шедевр. Например, испечь сытный пирог с курицей и грибами. Минимум затрат – максимум удовольствия.
Вадим Парханович, шеф-повар:
Для пирога с курицей и грибами нам понадобятся: лук, грибы, курица, горчица, майонез, мука, сметана, разрыхлитель и яйца. Первое, что мы делаем, – смешиваем разрыхлитель с мукой.
Добавляем сметану и майонез.
Добавляем яйца и вымешиваем тесто.
Тесто разделяем пополам и выкладываем в форму. Ставим запекать на 160 градусов на 20 минут.
А пока первый слой пирога запекается до хрустящей корочки, самое время приступить к начинке.
Вадим Парханович:
Пока тесто запекается, мы подготовим начинку. Нарезаем курицу, обжариваем ее с луком, грибами и горчицей.
Первая часть теста готова и теперь мы выкладываем начинку.
Смешиваем начинку, для пикантности добавляем секретный ингредиент – горчицу, поверх заливаем второй слой теста и отправляем в духовку на 20 минут.
Вадим Парханович:
Наш пирог с курицей и грибами готов. Достаем его из формы.
Оказалось, что даже дома можно приготовить кулинарный шедевр. Главное – подойти к делу творчески и с душой.
Вадим Парханович:
Всем приятного аппетита!