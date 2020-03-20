Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью

Ингредиенты: свёкла, стручковая фасоль, репчатый лук, помидоры черри, семена подсолнечника и кедровые орехи, а также соль и перец. Для заправки – бальзамический уксус, оливковое масло и соль.

Свёклу среднего размера хорошо промываем, просушиваем и заворачиваем в фольгу. Делаем небольшие отверстия.

В посуду для запекания насыпаем соль и готовим корнеплод 2 часа.

После очищаем свёклу.

Нарезаем лук тонкими полукольцами и обжариваем. Когда лук стал мягким, добавляем немного сахара.

Свёклу нарезаем кубиками, отправляем ее в салатник и добавляем немного оливкового масла, чтобы избавить остальные ингредиенты от свекольного цвета.

Отправляем лук к свёкле.

Помидоры черри разрезаем пополам. Обжариваем их так же, как лук. Их можно запечь и в духовке. Далее отправляем помидоры в салатник.

Поджариваем 100 гр стручковой фасоли обжариваем на оливковом масле с добавлением перца и соли. Отправляем в салатник.

Обжариваем орехи и добавляем в салат.

Добавляем в салат бальзамический уксус.