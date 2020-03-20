Прямой эфир

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью

20 марта 2020 06:47
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Ингредиенты: свёкла, стручковая фасоль, репчатый лук, помидоры черри, семена подсолнечника и кедровые орехи, а также соль и перец. Для заправки – бальзамический уксус, оливковое масло и соль.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-1

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-3

Свёклу среднего размера хорошо промываем, просушиваем и заворачиваем в фольгу. Делаем небольшие отверстия.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-6

В посуду для запекания насыпаем соль и готовим корнеплод 2 часа.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-9

После очищаем свёклу.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-12

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-14

Нарезаем лук тонкими полукольцами и обжариваем. Когда лук стал мягким, добавляем немного сахара.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-17

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-19

Свёклу нарезаем кубиками, отправляем ее в салатник и добавляем немного оливкового масла, чтобы избавить остальные ингредиенты от свекольного цвета.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-22

Отправляем лук к свёкле.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-25

Помидоры черри разрезаем пополам. Обжариваем их так же, как лук. Их можно запечь и в духовке. Далее отправляем помидоры в салатник.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-28

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-30

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-32

Поджариваем 100 гр стручковой фасоли обжариваем на оливковом масле с добавлением перца и соли. Отправляем в салатник.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-35

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-37

Обжариваем орехи и добавляем в салат.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-40

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-42

Добавляем в салат бальзамический уксус.

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-45

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Как правильно запекать свёклу: готовим салат с фасолью-48

# Рецепты # Татьяна Бородкина

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