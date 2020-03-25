Готовим бургер из драников

Ингредиенты: картофель, репчатый лук, яйца, мука, соль, перец. А также фарш, пиво и чеснок. Для начинки понадобятся листья салата, плавленый сыр и томаты. Для соуса понадобятся майонез, чеснок, сметана и маринованный огурец.
Ингредиенты: картофель, репчатый лук, яйца, мука, соль, перец. А также фарш, пиво и чеснок. Для начинки понадобятся листья салата, плавленый сыр и томаты. Для соуса понадобятся майонез, чеснок, сметана и маринованный огурец.
Картофель натираем на крупной терке. Отжимаем влагу.
Натираем лук также на крупной терке.
Добавляем в тесто для драников 2 яйца, соль, перец.
Добавляем к тесту 4 ст. л. пшеничной муки.
Жарим драники на подсолнечном масле.
Берем равное количество свиного и говяжьего фарша (200/200 гр).
Выдавливаем в фарш 3 зубчика чеснока. Солим и перчим.
Понемногу добавляем пиво и вымешиваем фарш.
Лепим и жарим котлетки.
Готовим соус.
Нарезаем томат кружочками.
Смешиваем с 2 ст. л. майонеза и 4 ст. л. сметаны. Выдавливаем в соус 2 зубчика чеснока. Маринованный огурец натираем на крупной терке, отжимаем. Перемешиваем ингредиенты.
Выкладываем на тарелку бургер, чередуя дарники, котлеты и соус с начинкой слоями.
Блюдо готово. Приятного аппетита!