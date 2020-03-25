Прямой эфир

Готовим бургер из драников

25 марта 2020 07:12
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Ингредиенты: картофель, репчатый лук, яйца, мука, соль, перец. А также фарш, пиво и чеснок. Для начинки понадобятся листья салата, плавленый сыр и томаты. Для соуса понадобятся майонез, чеснок, сметана и маринованный огурец.

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Картофель натираем на крупной терке. Отжимаем влагу.

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Натираем лук также на крупной терке.

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Добавляем в тесто для драников 2 яйца, соль, перец.

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Добавляем к тесту 4 ст. л. пшеничной муки.

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Жарим драники на подсолнечном масле.

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Берем равное количество свиного и говяжьего фарша (200/200 гр).

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Выдавливаем в фарш 3 зубчика чеснока. Солим и перчим.

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Понемногу добавляем пиво и вымешиваем фарш.

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Лепим и жарим котлетки.

Готовим соус.

Нарезаем томат кружочками.

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Смешиваем с 2 ст. л. майонеза и 4 ст. л. сметаны. Выдавливаем в соус 2 зубчика чеснока. Маринованный огурец натираем на крупной терке, отжимаем. Перемешиваем ингредиенты.

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Выкладываем на тарелку бургер, чередуя дарники, котлеты и соус с начинкой слоями.

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Блюдо готово. Приятного аппетита!

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# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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