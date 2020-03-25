Готовим бургер из драников

Ингредиенты: картофель, репчатый лук, яйца, мука, соль, перец. А также фарш, пиво и чеснок. Для начинки понадобятся листья салата, плавленый сыр и томаты. Для соуса понадобятся майонез, чеснок, сметана и маринованный огурец.