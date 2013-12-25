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Британец приготовил индейку с помощью Lamborghini

25 декабря 2013 11:38
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Новости Великобритании. Тим Бертон – блогер, пишет на автомобильную тематику. К рождественскому столу он решил приготовить индейку с помощью автомобиля Lamborghini. К слову, стоимость машины около 490 тысяч долларов.

Сначала Тим насадил птицу на вилы, а затем поднёс к выхлопным трубам машины. Человек, который находился за рулём, завёл двигатель суперкара, и из труб вырвалось пламя. Как пишет Los Angeles Times, эксперимент Бертона никак нельзя назвать удачным. На видео (смотрите видео) индейка птица выглядит сырой.

Индейка под клюквенным соусом, арахисовое масло, соус «Табаско», пекановый пирог и салат «Цезарь» – все это американские изобретения. Мясо и птица обычно соседствует с овощным гарниром, картофелем или рисом. Исключительно разнообразно в Америке меню из морепродуктов. В большом почете всевозможные фруктовые десерты, пироги, пирожные и пудинги. Наши познания об американской кухне полны домыслов и предрассудков. Вы убедитесь в том, что американская кухня – это больше, чем гамбургеры, посмотрев видео.

Хотите приготовить к рождественскому столу что-то необычное? Приготовьте индейку с ананасами и персиками!

# Приколы # Рецепты

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