Чемпионка Беларуси по пауэрлифтингу Анжела Геут поделилась рецептом завтрака спортсмена!

Завтрак съел - и зарядился на весь день, особенно, если нужно потрать много сил на тренировки. Для спортсменов утренняя еда - основа успеха, рассказали в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

30-кратная чемпионка Беларуси по пауэрлифтингу Анжела Геут с удовольствием готовит для себя вкусные и питательные завтраки.

Анжела Геут, чемпионка Республики Беларусь по пауэрлифтингу:

Доброе утро, друзья! Приглашаю вас на завтрак спортсмена. Сегодня мы буем готовить тосты по-итальянски.

Такие бутерброды - одно из любимых лакомств спортсменки.

Анжела Геут:

Как говорят, завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу. Из-за того, что вы съедите утром, с вами ничего не случится. Вы только будете более энергичными, сильными, с настроением.

Грибы очищаются и нарезаются небольшими кусочками. Перед сном их употреблять не рекомендуется, а вот утром это хороший ингредиент для основного блюда.

Анжела Геут:

Сейчас мы на оливковом масле поджарим грибочки! Пока они будет готовятся, нарезаем ветчину очень маленькими кубиками - примерно 1 см.

Ветчина - замечательный источник энергии. Можно использовать и другое мясо. Спортсмены предпочитают его не жарить, а готовить на пару.

Анжела Геут:

Сейчас к грибочкам добавляем ветчину. Размешиваем.

Такая аппетитная смесь позволительна спортсменам только когда они дома.

Анжела Геут:

Когда у нас тренировка или соревнования, мы много не можем съесть. Тяжело будет выступать. А уже когда соревнования или тренировка заканчивается, нам надо хорошо поесть, чтобы все восполнить.

Хлеб всему голова. И то, что спортсмены его не употребляют - миф.

Анжела Геут:

Хлеб по утрам, в принципе, полезен. Если считают, что для спортсмена хлеб вреден, нет. Утром с чашечкой кофе очень даже хорошо.

А пока смесь для бутербродов готовится, тосты обильно покрываются нежным сыром. Затем небольшими горочками уже готовая смесь выкладывается на хлеб и вот он - вкусный и аппетитный завтрак спортсмена.

Анжела Геут:

Такой завтрак не только красивый, но вкусный и очень полезный. Осталось сделать кофе. Приятного аппетита!