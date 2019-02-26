Овсяный кисель, который придаст бодрости утром: простой рецепт
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим овсяный кисель, его полезно пить утром, он придаёт бодрости и держит наш организм в тонусе. Вечером его не рекомендуют пить. Если его пить именно с лечебной точки зрения, а не в удовольствие, то лучше всего натощак за полчаса до основного приёма пищи.
Ингредиенты: овсяные хлопья, вода, чёрствая корочка хлеба, соль или сахар.
Заранее подготовим закваску: 2 стакана овсяных хлопьев заливаем 3 литрами воды комнатной температуры и оставляем массу настаиваться сутки. Если добавить черствую корочку хлеба, брожение произойдет быстрее.
В готовом виде закваска должна начать немного пениться и отдавать кислинкой.
Перемешиваем закваску и процеживаем ее через сито. Молочко нам и понадобится!
Добавляем соль. Если любите сладости, можно добавить больше сахара.
Доводим молочко до кипения. Кисель начинает густеть. Разливаем по чашкам.
Кисель можно пить горячим, можно вприкуску с медом. Или даже с растительным маслом – тоже вкусно.