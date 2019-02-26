Овсяный кисель, который придаст бодрости утром: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Приготовим овсяный кисель, его полезно пить утром, он придаёт бодрости и держит наш организм в тонусе. Вечером его не рекомендуют пить. Если его пить именно с лечебной точки зрения, а не в удовольствие, то лучше всего натощак за полчаса до основного приёма пищи.

Ингредиенты: овсяные хлопья, вода, чёрствая корочка хлеба, соль или сахар.