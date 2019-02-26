Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ: Сегодня на завтрак мы приготовим банановое суфле с овсянкой.

Берем 4 яйца. Отделяем белки от желтков. Яйца должны быть обязательно охлажденные, так как белки взбиваются только когда они холодные. Чтобы белки взбились хорошо, их нужно взбивать медленно и со щепоткой соли.

3 банана режем и взбиваем в блендере.

50 гр. масла распределяем по форме, в которой будем запекать суфле.

Во взбитые белки добавляем сахарную пудру – 1 ст. ложку.

Теперь отправляем в подготовленную форму овсяную смесь, потом банановое пюре. Кстати, это суфле можно готовить с любыми сезонными фруктами и ягодами. Замороженные – в этом блюде ягоды не приветствуются.

Взбитая белковая масса должна быть крепкая, которую мы сразу отправляем в форму.