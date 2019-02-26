Прямой эфир

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт

26 февраля 2019 06:45
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Сегодня на завтрак мы приготовим банановое суфле с овсянкой.

Ингредиенты: яйца, бананы, соль, сахарная пудра, сливочное масло.

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт-1

Берем 4 яйца. Отделяем белки от желтков. Яйца должны быть обязательно охлажденные, так как белки взбиваются только когда они холодные. Чтобы белки взбились хорошо, их нужно взбивать медленно и со щепоткой соли.

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт-4


3 банана режем и взбиваем в блендере.

Стакан овсяных хлопьев смешиваем с 50 гр. сливочного масла.

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт-7

50 гр. масла распределяем по форме, в которой будем запекать суфле.

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт-10

Во взбитые белки добавляем сахарную пудру – 1 ст. ложку.

Теперь отправляем в подготовленную форму овсяную смесь, потом банановое пюре. Кстати, это суфле можно готовить с любыми сезонными фруктами и ягодами. Замороженные – в этом блюде ягоды не приветствуются.

Взбитая белковая масса должна быть крепкая, которую мы сразу отправляем в форму.

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт-13

Ставим на 15 минут в предварительно разогретую духовку до 200 градусов. Дверцу до полной готовности суфле не открываем, так как иначе суфле осядет и не будет пышным.

Готовим банановое суфле с овсянкой. Пошаговый рецепт-16

Приятного аппетита!

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