Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Мы приготовим не простую кашу, а пшённую кашу по рецепту моей бабушки.
Ингредиенты: пшенная крупа, морковь, болгарский перец, укроп, петрушка, чеснок, сливочное масло, соль, перец.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Мы приготовим не простую кашу, а пшённую кашу по рецепту моей бабушки.
Ингредиенты: пшенная крупа, морковь, болгарский перец, укроп, петрушка, чеснок, сливочное масло, соль, перец.
Первым делом нагреваем воду, так как все крупы нужно отправлять именно в горячую воду. Так они сохранят все полезные вещества.
Пшено промываем и отправляем в разогретую воду крупу. Варим 5 минут.
Натираем две морковки на крупной терке.
Перец – 1/3 желтого и 1/3 красного болгарского перца нарезаем мелко.
Когда крупа впитала в себя воду, добавляем молоко – комнатной температуры. Туда же сразу добавляем морковь, соль по вкусу.
Пропорции: 200 мл. воды, 200 мл. молока и 200 гр. пшена.
На маленьком огне готовим 7 минут под закрытой крышкой.
Зелень мелко нарезаем.
В кашу отправляем перец, зелень и 1 зубчик измельченного чеснока.
Последний штрих – 1 ст. ложка сливочного масла.
Каша готова! Приятного аппетита!