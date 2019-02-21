Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:

Мы приготовим не простую кашу, а пшённую кашу по рецепту моей бабушки. Ингредиенты: пшенная крупа, морковь, болгарский перец, укроп, петрушка, чеснок, сливочное масло, соль, перец.

Первым делом нагреваем воду, так как все крупы нужно отправлять именно в горячую воду. Так они сохранят все полезные вещества. Пшено промываем и отправляем в разогретую воду крупу. Варим 5 минут. Натираем две морковки на крупной терке.

Перец – 1/3 желтого и 1/3 красного болгарского перца нарезаем мелко. Когда крупа впитала в себя воду, добавляем молоко – комнатной температуры. Туда же сразу добавляем морковь, соль по вкусу. Пропорции: 200 мл. воды, 200 мл. молока и 200 гр. пшена. На маленьком огне готовим 7 минут под закрытой крышкой.

Зелень мелко нарезаем.

В кашу отправляем перец, зелень и 1 зубчик измельченного чеснока.