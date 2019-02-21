Прямой эфир

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт

21 февраля 2019 06:42
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Мы приготовим не простую кашу, а пшённую кашу по рецепту моей бабушки.

Ингредиенты: пшенная крупа, морковь, болгарский перец, укроп, петрушка, чеснок, сливочное масло, соль, перец.

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт-1

Первым делом нагреваем воду, так как все крупы нужно отправлять именно в горячую воду. Так они сохранят все полезные вещества.

Пшено промываем и отправляем в разогретую воду крупу. Варим 5 минут.

Натираем две морковки на крупной терке.

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт-4

Перец – 1/3 желтого и 1/3 красного болгарского перца нарезаем мелко.

Когда крупа впитала в себя воду, добавляем молоко – комнатной температуры. Туда же сразу добавляем морковь, соль по вкусу.

Пропорции: 200 мл. воды, 200 мл. молока и 200 гр. пшена.

На маленьком огне готовим 7 минут под закрытой крышкой.

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт-7

Зелень мелко нарезаем.

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт-9

В кашу отправляем перец, зелень и 1 зубчик измельченного чеснока.

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт-11

Готовим пшенную кашу с овощами. Пошаговый рецепт-13

Последний штрих – 1 ст. ложка сливочного масла.

Каша готова! Приятного аппетита!

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