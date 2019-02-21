Прямой эфир

Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт

21 февраля 2019 06:43
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Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим гренки со сгущенным молоком.

Ингредиенты: черствый батон, сгущенное молоко, молоко, яйца и растительное масло.

Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт-1

Нарезаем батон.

Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт-4

2 яйца слегка взбиваем. Добавляем 300 мл. молока и 3 ст. ложки сгущенки.

Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт-7

Обмакиваем ломтики батона в смесь и отправляем на разогретую сковороду. Обжариваем на растительном масле по минуте с каждой стороны.

Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт-10

Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт-12

Приятного аппетита!

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