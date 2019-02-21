Гренки со сгущенным молоком: простой рецепт

Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим гренки со сгущенным молоком.
Ингредиенты: черствый батон, сгущенное молоко, молоко, яйца и растительное масло.
Татьяна Бородкина, ведущая СТВ:
Приготовим гренки со сгущенным молоком.
Ингредиенты: черствый батон, сгущенное молоко, молоко, яйца и растительное масло.
Нарезаем батон.
2 яйца слегка взбиваем. Добавляем 300 мл. молока и 3 ст. ложки сгущенки.
Обмакиваем ломтики батона в смесь и отправляем на разогретую сковороду. Обжариваем на растительном масле по минуте с каждой стороны.
Приятного аппетита!