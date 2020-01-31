Прямой эфир

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт

31 января 2020 07:22
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Ингредиенты: лаваш, фарш, репчатый лук, морковь, томатная паста, сельдерей, оливковое масло, сухое вино, сыр твердый, помидоры. А также молоко, сливочное масло, мука и мускатный орех.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-1

Приготовим сначала мясной соус болоньезе.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-4

Поджариваем фарш на оливковом масле. В нашем случае это говядина.

Морковь натираем на крупной терке.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-7

Мелко нарезаем лук.

Сельдерей очищаем и нарезаем.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-10

В сотейник отправляем первым делом лук.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-13

Когда лук стал мягким, добавляем морковь и сельдерей.

Когда фарш поменял свой цвет, солим и добавляем томатную пасту.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-16

Добавляем в фарш вино сухое.

Теперь в сотейник отправляем фарш. И добавляем 100 мл. воды. Тушим.

Готовим соус бешамель.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-19

100 гр сливочного масла растапливаем на огне.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-22

Добавляем 4 столовые ложки муки и постоянно помешиваем.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-25

Постепенно добавляем 750 мл молока комнатной температуры. Солим.

В соус добавляем щепотку мускатного ореха. Помешиваем и завариваем.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-28

Предварительно разогреваем духовку на 190 градусов.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-31

Теплую форму для запекания смазываем сливочным маслом.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-34

Выкладываем лист лаваша и пропитываем соусом бешамель.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-37

Следующим слоем выкладываем соус болоньезе.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-40

Выкладываем игредиенты слоями так несколько раз в той же последовательности.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-43

Последний слой соуса бешамель присыпаем натертым сыром и украшаем половинками помидоров черри.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-46

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-48

Запекаем лазанью в духовке 15 минут.

Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт-51

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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