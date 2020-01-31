Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: лаваш, фарш, репчатый лук, морковь, томатная паста, сельдерей, оливковое масло, сухое вино, сыр твердый, помидоры. А также молоко, сливочное масло, мука и мускатный орех.
Ингредиенты: лаваш, фарш, репчатый лук, морковь, томатная паста, сельдерей, оливковое масло, сухое вино, сыр твердый, помидоры. А также молоко, сливочное масло, мука и мускатный орех.
Приготовим сначала мясной соус болоньезе.
Поджариваем фарш на оливковом масле. В нашем случае это говядина.
Морковь натираем на крупной терке.
Мелко нарезаем лук.
Сельдерей очищаем и нарезаем.
В сотейник отправляем первым делом лук.
Когда лук стал мягким, добавляем морковь и сельдерей.
Когда фарш поменял свой цвет, солим и добавляем томатную пасту.
Добавляем в фарш вино сухое.
Теперь в сотейник отправляем фарш. И добавляем 100 мл. воды. Тушим.
Готовим соус бешамель.
100 гр сливочного масла растапливаем на огне.
Добавляем 4 столовые ложки муки и постоянно помешиваем.
Постепенно добавляем 750 мл молока комнатной температуры. Солим.
В соус добавляем щепотку мускатного ореха. Помешиваем и завариваем.
Предварительно разогреваем духовку на 190 градусов.
Теплую форму для запекания смазываем сливочным маслом.
Выкладываем лист лаваша и пропитываем соусом бешамель.
Следующим слоем выкладываем соус болоньезе.
Выкладываем игредиенты слоями так несколько раз в той же последовательности.
Последний слой соуса бешамель присыпаем натертым сыром и украшаем половинками помидоров черри.
Запекаем лазанью в духовке 15 минут.
Блюдо готово. Приятного аппетита!