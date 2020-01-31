Лазанья из лаваша. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: лаваш, фарш, репчатый лук, морковь, томатная паста, сельдерей, оливковое масло, сухое вино, сыр твердый, помидоры. А также молоко, сливочное масло, мука и мускатный орех.

Приготовим сначала мясной соус болоньезе.

Поджариваем фарш на оливковом масле. В нашем случае это говядина. Морковь натираем на крупной терке.

Мелко нарезаем лук. Сельдерей очищаем и нарезаем.

В сотейник отправляем первым делом лук.

Когда лук стал мягким, добавляем морковь и сельдерей. Когда фарш поменял свой цвет, солим и добавляем томатную пасту.

Добавляем в фарш вино сухое. Теперь в сотейник отправляем фарш. И добавляем 100 мл. воды. Тушим. Готовим соус бешамель.

100 гр сливочного масла растапливаем на огне.

Добавляем 4 столовые ложки муки и постоянно помешиваем.

Постепенно добавляем 750 мл молока комнатной температуры. Солим. В соус добавляем щепотку мускатного ореха. Помешиваем и завариваем.

Предварительно разогреваем духовку на 190 градусов.

Теплую форму для запекания смазываем сливочным маслом.

Выкладываем лист лаваша и пропитываем соусом бешамель.

Следующим слоем выкладываем соус болоньезе.

Выкладываем игредиенты слоями так несколько раз в той же последовательности.

Последний слой соуса бешамель присыпаем натертым сыром и украшаем половинками помидоров черри.

Запекаем лазанью в духовке 15 минут.