Прямой эфир

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт

24 января 2020 06:34
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Ингредиенты: чернослив, миндаль, зеленый лук, чеснок, мягкий сыр, бекон, оливковое масло и листья салата.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-1

Предварительно замачиваем миндаль.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-4

Очень мелко нарезаем лук.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-7

1 ст. л. нарезанного лука добавляем в 50 гр мягкого сыра.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-10

Если сыр избыточно плотный, добавляем немного оливкового масла.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-13

Начиняем чернослив сырной массой. Добавляем миндаль.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-16

Заворачиваем фаршированный чернослив в тонко нарезанный бекон.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-19

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-21

Разогреваем на сковороде оливковое масло. Отправляем в него раздавленный зубчик чеснока.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-24

Зубочистками скрепляем рулетики и обжариваем в масле 1 минуту.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-27

Готовые рулеты выкладываем на тарелку с бумажной салфеткой и таким образом избавляемся от лишнего жира.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-30

Выкладываем на тарелку листья салата и сверху – готовые рулетики.

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-33

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-35

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт-38

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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