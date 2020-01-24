Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт

Если сыр избыточно плотный, добавляем немного оливкового масла.

Разогреваем на сковороде оливковое масло. Отправляем в него раздавленный зубчик чеснока.

Зубочистками скрепляем рулетики и обжариваем в масле 1 минуту.

Готовые рулеты выкладываем на тарелку с бумажной салфеткой и таким образом избавляемся от лишнего жира.