Рулетики из фаршированного чернослива в беконе. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: чернослив, миндаль, зеленый лук, чеснок, мягкий сыр, бекон, оливковое масло и листья салата.
Ингредиенты: чернослив, миндаль, зеленый лук, чеснок, мягкий сыр, бекон, оливковое масло и листья салата.
Предварительно замачиваем миндаль.
Очень мелко нарезаем лук.
1 ст. л. нарезанного лука добавляем в 50 гр мягкого сыра.
Если сыр избыточно плотный, добавляем немного оливкового масла.
Начиняем чернослив сырной массой. Добавляем миндаль.
Заворачиваем фаршированный чернослив в тонко нарезанный бекон.
Разогреваем на сковороде оливковое масло. Отправляем в него раздавленный зубчик чеснока.
Зубочистками скрепляем рулетики и обжариваем в масле 1 минуту.
Готовые рулеты выкладываем на тарелку с бумажной салфеткой и таким образом избавляемся от лишнего жира.
Выкладываем на тарелку листья салата и сверху – готовые рулетики.
Блюдо готово. Приятного аппетита!