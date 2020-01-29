Прямой эфир

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?

29 января 2020 07:01
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Ингредиенты: макароны, помидоры, базилик, оливковое масло, сыр пармезан, миндаль, чеснок, соль.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-1

Готовим соус песто.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-4

Жменю миндаля отправляем на 1 минуту в кипяток. Далее отправляем орехи в ледяную воду и очищаем от кожуры.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-7

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-9

Очищаем и нарезаем чеснок.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-12

Штук 7 помидоров черри нарезаем на половинки. Приминаем помидоры немного ножом.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-15

50 гр сыра натираем на мелкую терку.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-18

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-20

Листья зеленого базилика промываем и избавляем с помощью бумажной салфетки от лишней влаги.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-23

Отправляем миндаль, чеснок, а после и сыр в блендер. Добавляем оливковое масло. Солим.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-26

Смешиваем в отдельной посуде соус с помидорами.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-29

Отвариваем макароны в подсоленной воде до состояния аль денте, то есть 2 минуты не довариваем.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-32

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-34

Добавляем прямо в кастрюлю немного оливкового масла, чтобы наши макароны не слипались.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-37

Сливаем воду. Выкладываем макароны на тарелку.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-40

Добавляем сверху соус песто.

Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?-43

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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