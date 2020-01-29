Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?

Ингредиенты: макароны, помидоры, базилик, оливковое масло, сыр пармезан, миндаль, чеснок, соль.

Готовим соус песто.

Жменю миндаля отправляем на 1 минуту в кипяток. Далее отправляем орехи в ледяную воду и очищаем от кожуры.

Очищаем и нарезаем чеснок.

Штук 7 помидоров черри нарезаем на половинки. Приминаем помидоры немного ножом.

50 гр сыра натираем на мелкую терку.

Листья зеленого базилика промываем и избавляем с помощью бумажной салфетки от лишней влаги.

Отправляем миндаль, чеснок, а после и сыр в блендер. Добавляем оливковое масло. Солим.

Смешиваем в отдельной посуде соус с помидорами.

Отвариваем макароны в подсоленной воде до состояния аль денте, то есть 2 минуты не довариваем.

Добавляем прямо в кастрюлю немного оливкового масла, чтобы наши макароны не слипались.

Сливаем воду. Выкладываем макароны на тарелку.

Добавляем сверху соус песто.