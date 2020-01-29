Готовим итальянскую пасту с соусом песто. Как сварить макароны, чтобы они не слиплись?

Ингредиенты: макароны, помидоры, базилик, оливковое масло, сыр пармезан, миндаль, чеснок, соль.
Ингредиенты: макароны, помидоры, базилик, оливковое масло, сыр пармезан, миндаль, чеснок, соль.
Готовим соус песто.
Жменю миндаля отправляем на 1 минуту в кипяток. Далее отправляем орехи в ледяную воду и очищаем от кожуры.
Очищаем и нарезаем чеснок.
Штук 7 помидоров черри нарезаем на половинки. Приминаем помидоры немного ножом.
50 гр сыра натираем на мелкую терку.
Листья зеленого базилика промываем и избавляем с помощью бумажной салфетки от лишней влаги.
Отправляем миндаль, чеснок, а после и сыр в блендер. Добавляем оливковое масло. Солим.
Смешиваем в отдельной посуде соус с помидорами.
Отвариваем макароны в подсоленной воде до состояния аль денте, то есть 2 минуты не довариваем.
Добавляем прямо в кастрюлю немного оливкового масла, чтобы наши макароны не слипались.
Сливаем воду. Выкладываем макароны на тарелку.
Добавляем сверху соус песто.
Блюдо готово. Приятного аппетита!