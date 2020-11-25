Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара
Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.
Ингредиенты: творог (1 пачка), желток, мука пшеничная (2 ст. л.), сахар, соль, мёд, замороженная вишня, сливочное и растительное масло.
Для начала возьмите творог и мните его вилкой так, чтобы он превратился в однородную массу. В идеале творог лучше перетереть через сито.
Добавляем только желток, потому что белок создаёт дополнительную влажность сырникам, и они текут на сковородке.
Затем добавляем немного соли, сахара – перемешиваем и создаём максимально однородную массу.
Далее отправляем немного муки. Для того, чтобы у нас был приятный аромат, добавим немного ванилина.
Приступаем к формовке сырников. Для этого присыпаем доску мукой, берём порцию сырников и катаем шарик. Далее берём нож, кладём его неострым основанием к доске и выкатываем сырнички. Чем выше вы их сделаете, тем оригинальнее и интереснее они на тарелке. Секрет фирменных сырников шеф-повара именно в этой форме бочонка.
Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло и сливочное. Если добавить просто сливочное масло, оно начнёт очень быстро гореть. Если мы добавляем такую смесь, то температура горения масла увеличивается и, соответственно, сливочное масло не горит и не даёт вот этой горечи нашему продукту.
Сейчас нужно придать вот эту вкусную корочку сырникам. Мы обжариваем сырнички, чтобы придать им корочку, и чтобы сырники оставались сочными и мягкими внутри.
Сырники мы прижарили. Далее берём противень, застеленный пергаментной бумагой, и перекладываем их туда.
Разогреваем духовку на 170-180 градусов и ставим выпекать 2-3 минуты.
Пока выпекаются наши сырники, приготовим соус «Пятиминутка» из вишни и мёда. Для этого мы берём мёд и слегка его карамелизируем, добавляем немного сливочного масла и замороженную вишню. Сейчас вишня начнёт пускать сок, который смешается с мёдом и сливочным маслом и мы получим потрясающий соус. Буквально через 3-5 минут соус будет готов.
Достаём сырники, перекладываем на тарелку и поливаем вишнёвым соусом.
Приятного аппетита!
Кстати, вот несколько полезных советов.
Для сырников используйте максимально жирный творог – это придаст правильную текстуру.
Накатайте сырники с вечера, поставьте в холодильник. В идеале чтобы они целую ночь постояли у вас в холодильнике – за счёт этого масса скрепится, и у вас получится ещё более интересная текстура.
Если вы хотите сделать корочку ещё вкуснее, добавьте прямо на сковороду немного сахара, он карамелизуется и у вас получится такой красивый цвет.