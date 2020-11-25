Прямой эфир

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара

25 ноября 2020 13:40
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Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким.

Ингредиенты: творог (1 пачка), желток, мука пшеничная (2 ст. л.), сахар, соль, мёд, замороженная вишня, сливочное и растительное масло.

Для начала возьмите творог и мните его вилкой так, чтобы он превратился в однородную массу. В идеале творог лучше перетереть через сито.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -1

Добавляем только желток, потому что белок создаёт дополнительную влажность сырникам, и они текут на сковородке.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -4

Затем добавляем немного соли, сахара перемешиваем и создаём максимально однородную массу.

Далее отправляем немного муки. Для того, чтобы у нас был приятный аромат, добавим немного ванилина.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -7

Приступаем к формовке сырников. Для этого присыпаем доску мукой, берём порцию сырников и катаем шарик. Далее берём нож, кладём его неострым основанием к доске и выкатываем сырнички. Чем выше вы их сделаете, тем оригинальнее и интереснее они на тарелке. Секрет фирменных сырников шеф-повара именно в этой форме бочонка.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -10

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло и сливочное. Если добавить просто сливочное масло, оно начнёт очень быстро гореть. Если мы добавляем такую смесь, то температура горения масла увеличивается и, соответственно, сливочное масло не горит и не даёт вот этой горечи нашему продукту.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -13

Сейчас нужно придать вот эту вкусную корочку сырникам. Мы обжариваем сырнички, чтобы придать им корочку, и чтобы сырники оставались сочными и мягкими внутри.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -16

Сырники мы прижарили. Далее берём противень, застеленный пергаментной бумагой, и перекладываем их туда.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -19

Разогреваем духовку на 170-180 градусов и ставим выпекать 2-3 минуты.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -22

Пока выпекаются наши сырники, приготовим соус «Пятиминутка» из вишни и мёда. Для этого мы берём мёд и слегка его карамелизируем, добавляем немного сливочного масла и замороженную вишню. Сейчас вишня начнёт пускать сок, который смешается с мёдом и сливочным маслом и мы получим потрясающий соус. Буквально через 3-5 минут соус будет готов.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -25

Достаём сырники, перекладываем на тарелку и поливаем вишнёвым соусом.

Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара -28

Приятного аппетита!

Кстати, вот несколько полезных советов.

Для сырников используйте максимально жирный творог – это придаст правильную текстуру.

Накатайте сырники с вечера, поставьте в холодильник. В идеале чтобы они целую ночь постояли у вас в холодильнике – за счёт этого масса скрепится, и у вас получится ещё более интересная текстура.

Если вы хотите сделать корочку ещё вкуснее, добавьте прямо на сковороду немного сахара, он карамелизуется и у вас получится такой красивый цвет.

# Рецепты # Рецепты # Артём Ракецкий # Фотофакт # Завтрак

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