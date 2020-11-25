Фирменные сырники с вишнёвым соусом. Рецепт от шеф-повара

Нет времени приготовить завтрак? Даже если вы самый занятой человек в мире, пять минут у вас найдётся. Именно столько нужно, чтобы приготовить полезное и вкусное блюдо вместе с профессиональным поваром Артёмом Ракецким. Ингредиенты: творог (1 пачка), желток, мука пшеничная (2 ст. л.), сахар, соль, мёд, замороженная вишня, сливочное и растительное масло. Для начала возьмите творог и мните его вилкой так, чтобы он превратился в однородную массу. В идеале творог лучше перетереть через сито.

Добавляем только желток, потому что белок создаёт дополнительную влажность сырникам, и они текут на сковородке.

Затем добавляем немного соли, сахара – перемешиваем и создаём максимально однородную массу. Далее отправляем немного муки. Для того, чтобы у нас был приятный аромат, добавим немного ванилина.

Приступаем к формовке сырников. Для этого присыпаем доску мукой, берём порцию сырников и катаем шарик. Далее берём нож, кладём его неострым основанием к доске и выкатываем сырнички. Чем выше вы их сделаете, тем оригинальнее и интереснее они на тарелке. Секрет фирменных сырников шеф-повара именно в этой форме бочонка.

Разогреваем сковороду, добавляем растительное масло и сливочное. Если добавить просто сливочное масло, оно начнёт очень быстро гореть. Если мы добавляем такую смесь, то температура горения масла увеличивается и, соответственно, сливочное масло не горит и не даёт вот этой горечи нашему продукту.

Сейчас нужно придать вот эту вкусную корочку сырникам. Мы обжариваем сырнички, чтобы придать им корочку, и чтобы сырники оставались сочными и мягкими внутри.

Сырники мы прижарили. Далее берём противень, застеленный пергаментной бумагой, и перекладываем их туда.

Разогреваем духовку на 170-180 градусов и ставим выпекать 2-3 минуты.

Пока выпекаются наши сырники, приготовим соус «Пятиминутка» из вишни и мёда. Для этого мы берём мёд и слегка его карамелизируем, добавляем немного сливочного масла и замороженную вишню. Сейчас вишня начнёт пускать сок, который смешается с мёдом и сливочным маслом и мы получим потрясающий соус. Буквально через 3-5 минут соус будет готов.

Достаём сырники, перекладываем на тарелку и поливаем вишнёвым соусом.