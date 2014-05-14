Кулага: какими десертами баловали себя наши предки?

Новости Минска. В славные времена ВКЛ идеалом красоты была светловолосая голубоглазая и стройная девушка. А с чем это было связано? В первую очередь, с питанием.

Один из главных секретов белорусской кухни то, что в ней нет сладостей.

Чем же баловали себя наши предки? Неужели у них не была сладкая жизнь? А была! Готовили они разные блюда на основе меда, фруктов и ягод. И вот одно очень интересное и очень старинное блюдо мы будем готовить – это кулага.

Для кулаги нужно: ягоды, у нас свежемороженая черника, ржаная мука и вода. Мы берем кастрюлю, берем ягоды и воду. Воды нужно столько же сколько и ягод. Дальше нам нужна ржаная мука.

Лучше всего ржаную муку предварительно прогреть на сухой сковородке для золотистого цвета, тогда она приобретает приятный сливочный вкус.

Что такое кулага? Это своеобразный кисель. Мы размешиваем муку, пока жидкость у нас не горячая, она размешивается хорошо, без комочков и на небольшом огне прогреваем, постоянно помешивая, пока все не загустеет, сообщила в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ эксперт белорусской кухни Елена Микульчик.