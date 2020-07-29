Прямой эфир

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт

29 июля 2020 07:39
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Ингредиенты: грибы лисички, батон, молоко, яйца, репчатый лук, укроп, подсолнечное масло, мука, панировочные сухари, соль и перец. А также для соуса понадобятся майонез, сметана, соленые огурцы и укроп.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-1

Замачиваем батон в молоке.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-4

500 граммов лисичек промываем и отвариваем 15 минут.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-7

Грибы выкладываем на бумажное полотенце и немного просушиваем.

Измельчаем лисички в блендере.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-10

Мелко нарезаем две луковицы и обжариваем на подсолнечном масле. Остужаем.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-13

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-15

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-17

Взбиваем два яйца.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-20

Мелко нарезаем укроп.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-23

Батон, размоченный в молоке, отжимаем и отправляем к яйцам.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-26

Добавляем в тесто укроп. Солим и перчим.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-29

В основную массу постепенно отправляем грибы.

Поджаренный лук избавляем от излишней влаги и также отправляем в тесто.

Всыпаем муку в тесто. Оно должно хорошо лепиться.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-32

Обмакиваем котлетки в панировочных сухарях и жарим по 1,5 минуты с каждой стороны.

Готовим соус.

Измельчаем укроп.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-35

Натираем два соленых или маринованных огурца.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-38

Смешиваем 1 ст. л. сметаны и 1 ст. л. майонеза.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-41

В соус отправляем укроп и огурцы.

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-44

Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт-46

Блюдо готово. Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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