Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: грибы лисички, батон, молоко, яйца, репчатый лук, укроп, подсолнечное масло, мука, панировочные сухари, соль и перец. А также для соуса понадобятся майонез, сметана, соленые огурцы и укроп.

Замачиваем батон в молоке.

500 граммов лисичек промываем и отвариваем 15 минут.

Грибы выкладываем на бумажное полотенце и немного просушиваем. Измельчаем лисички в блендере.

Мелко нарезаем две луковицы и обжариваем на подсолнечном масле. Остужаем.

Взбиваем два яйца.

Мелко нарезаем укроп.

Батон, размоченный в молоке, отжимаем и отправляем к яйцам.

Добавляем в тесто укроп. Солим и перчим.

В основную массу постепенно отправляем грибы. Поджаренный лук избавляем от излишней влаги и также отправляем в тесто. Всыпаем муку в тесто. Оно должно хорошо лепиться.

Обмакиваем котлетки в панировочных сухарях и жарим по 1,5 минуты с каждой стороны. Готовим соус. Измельчаем укроп.

Натираем два соленых или маринованных огурца.

Смешиваем 1 ст. л. сметаны и 1 ст. л. майонеза.

В соус отправляем укроп и огурцы.