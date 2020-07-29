Котлеты из лисичек. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: грибы лисички, батон, молоко, яйца, репчатый лук, укроп, подсолнечное масло, мука, панировочные сухари, соль и перец. А также для соуса понадобятся майонез, сметана, соленые огурцы и укроп.
Ингредиенты: грибы лисички, батон, молоко, яйца, репчатый лук, укроп, подсолнечное масло, мука, панировочные сухари, соль и перец. А также для соуса понадобятся майонез, сметана, соленые огурцы и укроп.
Замачиваем батон в молоке.
500 граммов лисичек промываем и отвариваем 15 минут.
Грибы выкладываем на бумажное полотенце и немного просушиваем.
Измельчаем лисички в блендере.
Мелко нарезаем две луковицы и обжариваем на подсолнечном масле. Остужаем.
Взбиваем два яйца.
Мелко нарезаем укроп.
Батон, размоченный в молоке, отжимаем и отправляем к яйцам.
Добавляем в тесто укроп. Солим и перчим.
В основную массу постепенно отправляем грибы.
Поджаренный лук избавляем от излишней влаги и также отправляем в тесто.
Всыпаем муку в тесто. Оно должно хорошо лепиться.
Обмакиваем котлетки в панировочных сухарях и жарим по 1,5 минуты с каждой стороны.
Готовим соус.
Измельчаем укроп.
Натираем два соленых или маринованных огурца.
Смешиваем 1 ст. л. сметаны и 1 ст. л. майонеза.
В соус отправляем укроп и огурцы.
Блюдо готово. Приятного аппетита!