Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми

Ингредиенты: мясной бульон, картофель, морковь, сельдерей, лук-порей, горошек зеленый, цуккини, фасоль, томат, лавровый лист, тимьян, соус песто и сыр пармезан.
Ингредиенты: мясной бульон, картофель, морковь, сельдерей, лук-порей, горошек зеленый, цуккини, фасоль, томат, лавровый лист, тимьян, соус песто и сыр пармезан.
Предварительно варим бульон. Можно использовать овощной. Немного солим, когда закипит.
1 клубень картофеля и 1 морковь нарезаем на кубики.
Отправляем одновременно картофель и морковь в бульон.
Хорошо промываем лук порей и нарезаем на кольца.
Очищаем сельдерей и нарезаем на полукольца.
Когда картофель и морковь немного обварились, добавляем лук порей.
Забрасываем в суп сельдерей.
3 минуты варим суп.
Цуккини можно заменить кабачком. Нарезаем на кубики и также отправляем в суп.
1 помидор мелко нарезаем. Его можно заменить томатной пастой. Добавляем его в суп.
Добавляем 2 веточки тимьяна в суп, которые придадут ароматность. После мы их достаем.
Добавляем горошек и фасоль.
Готовим суп еще минут 15.
Добавляем в наше блюдо 2 ч. л. соуса песто.
Пора достать из супа веточки тимьяна.
Натираем пармезан на мелкой терке и подаем к супу отдельно.
Приятного аппетита!