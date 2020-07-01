Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми

Ингредиенты: мясной бульон, картофель, морковь, сельдерей, лук-порей, горошек зеленый, цуккини, фасоль, томат, лавровый лист, тимьян, соус песто и сыр пармезан.

Предварительно варим бульон. Можно использовать овощной. Немного солим, когда закипит.

1 клубень картофеля и 1 морковь нарезаем на кубики.

Отправляем одновременно картофель и морковь в бульон.

Хорошо промываем лук порей и нарезаем на кольца.

Очищаем сельдерей и нарезаем на полукольца.

Когда картофель и морковь немного обварились, добавляем лук порей.

Забрасываем в суп сельдерей.

3 минуты варим суп.

Цуккини можно заменить кабачком. Нарезаем на кубики и также отправляем в суп.

1 помидор мелко нарезаем. Его можно заменить томатной пастой. Добавляем его в суп. Добавляем 2 веточки тимьяна в суп, которые придадут ароматность. После мы их достаем.

Добавляем горошек и фасоль.

Готовим суп еще минут 15.

Добавляем в наше блюдо 2 ч. л. соуса песто.

Пора достать из супа веточки тимьяна.

Натираем пармезан на мелкой терке и подаем к супу отдельно.