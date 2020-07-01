Прямой эфир

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми

01 июля 2020 07:24
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Ингредиенты: мясной бульон, картофель, морковь, сельдерей, лук-порей, горошек зеленый, цуккини, фасоль, томат, лавровый лист, тимьян, соус песто и сыр пармезан.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-1

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-3

Предварительно варим бульон. Можно использовать овощной. Немного солим, когда закипит.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-6

1 клубень картофеля и 1 морковь нарезаем на кубики.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-9

Отправляем одновременно картофель и морковь в бульон.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-12

Хорошо промываем лук порей и нарезаем на кольца.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-15

Очищаем сельдерей и нарезаем на полукольца.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-18

Когда картофель и морковь немного обварились, добавляем лук порей.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-21

Забрасываем в суп сельдерей.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-24

3 минуты варим суп.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-27

Цуккини можно заменить кабачком. Нарезаем на кубики и также отправляем в суп.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-30

1 помидор мелко нарезаем. Его можно заменить томатной пастой. Добавляем его в суп.

Добавляем 2 веточки тимьяна в суп, которые придадут ароматность. После мы их достаем.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-33

Добавляем горошек и фасоль.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-36

Готовим суп еще минут 15.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-39

Добавляем в наше блюдо 2 ч. л. соуса песто.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-42

Пора достать из супа веточки тимьяна.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-45

Натираем пармезан на мелкой терке и подаем к супу отдельно.

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-48

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-50

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-52

Готовим итальянский суп минестроне с овощами и бобовыми-54

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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