Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт

Ингредиенты: лаваш, сливочное масло, жирный творог, яйца, сметана, зелень и соль.
Ингредиенты: лаваш, сливочное масло, жирный творог, яйца, сметана, зелень и соль.
В 400 гр 9%-ного творога добавляем щепотку соли и 10 гр сливочного масла.
Мелко нарезаем петрушку, укроп и зеленый лук.
Смешиваем творог с зеленью.
200 мл сметаны смешиваем с немного взбитыми яйцами. Солим.
Предварительно разогреваем духовку на 170 градусов.
Теплую форму для запекания смазываем сливочном маслом.
Кладем на дно формы лист лаваша.
Далее выкладываем творожную начинку.
Выкладываем в такой последовательности несколько слоев.
Заливаем пирог смесью из сметаны и яиц.
Добавляем сверху немного сливочного масла.
Запекаем пирог 30 минут.
Приятного аппетита!