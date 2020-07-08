Прямой эфир

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт

08 июля 2020 06:26
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Ингредиенты: лаваш, сливочное масло, жирный творог, яйца, сметана, зелень и соль.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-1

В 400 гр 9%-ного творога добавляем щепотку соли и 10 гр сливочного масла.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-4

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-6

Мелко нарезаем петрушку, укроп и зеленый лук.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-9

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-11

Смешиваем творог с зеленью.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-14

200 мл сметаны смешиваем с немного взбитыми яйцами. Солим.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-17

Предварительно разогреваем духовку на 170 градусов.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-20

Теплую форму для запекания смазываем сливочном маслом.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-23

Кладем на дно формы лист лаваша.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-26

Далее выкладываем творожную начинку.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-29

Выкладываем в такой последовательности несколько слоев.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-32

Заливаем пирог смесью из сметаны и яиц.

Добавляем сверху немного сливочного масла.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-35

Запекаем пирог 30 минут.

Болгарский пирог из лаваша с творожной начинкой. Пошаговый рецепт-38

Приятного аппетита!

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Рецепты

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