Кесадилья с копчёной курицей. Рецепт от кулинара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас кесадилья с копченой курицей и соусом «Тартар». Для этого блюда нам понадобится копченая курица, зеленый лук, тортилья, куриные яйца, сыр и соус «Тартар». Приступаем к готовке. Нам понадобится 100 граммов сыра. Натираем на крупной терке. Кесадилья – это классическое блюдо мексиканской кухни, в классическом варианте приготовления нужна тортилья и сыр. Сыр можно использовать любой, но лучше отдавать предпочтение сыру, который хорошо тянется. Это моцарелла или сулугуни. В нашем случае мы используем твердый сыр. В нашем случае мы отклоняемся от классического рецепта кесадильи и используем копченую курицу как наполнитель. Можно использовать вместо копченой курицы также ветчину, можно использовать бекон, можно даже вареную колбасу либо сосиски, в принципе можно делать и овощные наполнения: грибные, баклажаны, цукини, просто можно зажарить лук с морковкой – кто как любит.

Копченая курица придаст больше аромата нашему блюду. Традиционная кесадилья готовится из сыра и лепешки. Это классический рецепт приготовления кесадильи, но со временем рецептура претерпела изменения, много различных вариаций приготовления кесадильи есть. В принципе, туда можно добавить любой ингредиент. Также мы добавляем в нашу кесадилью лук, что даст цвет блюду, свежести добавит. Нам понадобится два яйца.

Все ингредиенты подготовлены, мы приступаем к обжарке. Для этого нам понадобится растительное масло, добавляем его, не жалеем, чтобы хорошо зажарилась лепешка, чтобы красивая корочка была, взбиваем яйца и на сковороду. И накрываем тортильей, даем зажариться пару минут.

Обжарили немного нашу кесадилью с омлетом, переворачиваем. И теперь нам понадобится соус. Я рекомендую использовать соус «Тартар» торговой марки «Золотая капля». Это сочетание маринованных огурчиков с укропом. Имеет оригинальный и нежный вкус, обладает сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Соус «Тартар» создан для того, чтобы разнообразить обычные блюда, превратить их в изысканную кулинарию и получать гастрономические удовольствия. Добавляйте соус «Золотая капля» в любое ваше блюдо, он предаст ему насыщенный вкус. Майонезный соус «Золотая капля» создан для того, чтобы разнообразить как холодные, так и горячие блюда. Обладает сбалансированным пикантным вкусом и ароматом. Без ГМО и искусственных ароматизаторов. Кстати, очень удобная упаковка.

Добавляем соус «Тартар» на половину нашей кесадильи. Распределяем равномерно. Копченая курочка. Всю начинку мы выкладываем на одну половинку, потому что мы будем ее складывать в дальнейшем пополам и обжаривать с двух сторон. Сыра должно быть очень много. Преобладать в кесадилье должен сыр. И так как это блюдо мексиканской кухни, мы добавим немного перчика. И обжариваем с каждой стороны по 2-3 минуты.