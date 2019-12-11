Прямой эфир

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?

11 декабря 2019 06:53
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Ингредиенты: свёкла, картофель, морковь, консервированный горошек, соленые огурцы, квашеная капуста, каперсы, зеленый лук, уксус, подсолнечное масло, соль, сахар и горчица.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-1

Свёклу предварительно запекаем в фольге в духовке. Можно и просто отварить.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-4

Сырой картофель очищаем и нарезаем на кубики. Отвариваем. В воду добавляем соль и сахар.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-7

Нарезаем сырую морковь на кубики. И также отвариваем с добавлением соли и сахара в отдельной кастрюле, так как она готовится немного дольше, чем картофель.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-10

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-12

Нарезаем готовую свёклу на кубики.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-15

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-17

Выкладываем нарезанную свёклу в отдельную тарелку и поливаем ее подсолнечным маслом. Так остальные ингредиенты винегрета сохранят свой прежний цвет.

Готовый картофель откидываем в дуршлаг и обдаем ее холодной водой.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-20

С морковью проделываем такую же процедуру.

Квашеную капусту избавляем от лишнего сока и измельчаем.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-23

Нарезаем на кубики два соленых огурца.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-26

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-28

Мелко крошим зеленый лук.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-31

Сейчас у нас ингредиенты в отдельных тарелках: свёкла, картофель с морковью, квашеная капуста, огурцы.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-34

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-36

Пропорции винегрета таковы: картофеля и моркови вместе должно быть столько же, сколько и свёклы. Капусты должно быть чуть больше, чем свёклы. Одна треть от количества свёклы – консервированного горошка.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-39

Соединяем все ингредиенты так: в большой салатник отправляем сначала капусту. Потом соленые огурцы. Сюда же картофель с морковью. Далее – каперсы и горошек. Если каперсы у вас соленые, рекомендуем их заранее вымочить. Высыпаем в салат зеленый лук.

Готовим заправку: 1 ст. л. уксуса добавляем в 5 ст. л. подсолнечного масла. Добавляем 1 ч. л. горчицы, щепотку соли и щепотку сахара.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-42

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-44

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-46

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-48

В последнюю очередь в салат отправляем свёклу.

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-51

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-54

Как приготовить винегрет, чтобы ингредиенты не окрасились в цвет свёклы?-56

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