Прямой эфир

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара

02 декабря 2019 08:13
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Елена Масилевич, шеф-повар:
Первый десерт – блинчики с бананами и шоколадным муссом. Для этого нам понадобятся: сливочное масло, сметана, шоколад, ваниль, сахарная пудра, блинчики и бананы.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -1

Для мусса мы добавляем сливочное масло, ваниль, шоколад, сметану и сахарную пудру – все это мы ставим на водяную баню.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -4

Нарезаем бананы и закручиваем их в блин.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -7

Далее обжариваем блины на сливочном масле.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -10

Поливаем блины шоколадным муссом. Наш первый десерт готов.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -13

Второй десерт будет совсем легким. Для него нам понадобятся: вишня, перемолотое печенье, сахарная пудра и несладкий йогурт.

В первую очередь мы измельчим в блендере вишню с добавлением сахарной пудры.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -16

Далее мы собираем наш десерт. Первым слоем мы добавляем вишню, печенье и йогурт. Следующая очередность такая же.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -19

Наш десерт готов!

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -22

Следующий десерт – творог, взбитый со сливками и ягодами. Для этого нам понадобятся: вишня, консервированные персики, клубника, сахарная пудра, ванилин, творог и сливки.

Взбиваем сливки с сахарной пудрой.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -25

Вымешиваем творог с нашими сливками и взбиваем до более пышной консистенции.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -28

Теперь собираем наш десерт. Персики мы нарезаем мелкими дольками, клубнику – половинками.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -31

Сначала выкладываем взбитую творожную массу, потом добавляем персики, далее – снова нашу массу, после – клубнику. Закрываем весь наш десерт творожной массой и украшаем дольками персика.

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -34

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -36

Наши утренние десерты готовы. Приятного аппетита и хорошего дня!

Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара -39

# Кулинария # Рецепты # Елена Масилевич # Фотофакт # Рецепты

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