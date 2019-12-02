Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара

Елена Масилевич, шеф-повар:
Первый десерт – блинчики с бананами и шоколадным муссом. Для этого нам понадобятся: сливочное масло, сметана, шоколад, ваниль, сахарная пудра, блинчики и бананы.
Елена Масилевич, шеф-повар:
Первый десерт – блинчики с бананами и шоколадным муссом. Для этого нам понадобятся: сливочное масло, сметана, шоколад, ваниль, сахарная пудра, блинчики и бананы.
Для мусса мы добавляем сливочное масло, ваниль, шоколад, сметану и сахарную пудру – все это мы ставим на водяную баню.
Нарезаем бананы и закручиваем их в блин.
Далее обжариваем блины на сливочном масле.
Поливаем блины шоколадным муссом. Наш первый десерт готов.
Второй десерт будет совсем легким. Для него нам понадобятся: вишня, перемолотое печенье, сахарная пудра и несладкий йогурт.
В первую очередь мы измельчим в блендере вишню с добавлением сахарной пудры.
Далее мы собираем наш десерт. Первым слоем мы добавляем вишню, печенье и йогурт. Следующая очередность такая же.
Наш десерт готов!
Следующий десерт – творог, взбитый со сливками и ягодами. Для этого нам понадобятся: вишня, консервированные персики, клубника, сахарная пудра, ванилин, творог и сливки.
Взбиваем сливки с сахарной пудрой.
Вымешиваем творог с нашими сливками и взбиваем до более пышной консистенции.
Теперь собираем наш десерт. Персики мы нарезаем мелкими дольками, клубнику – половинками.
Сначала выкладываем взбитую творожную массу, потом добавляем персики, далее – снова нашу массу, после – клубнику. Закрываем весь наш десерт творожной массой и украшаем дольками персика.
Наши утренние десерты готовы. Приятного аппетита и хорошего дня!