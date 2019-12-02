Готовим три вкусных десерта на скорую руку. Мастер-класс от шеф-повара

Елена Масилевич, шеф-повар: Первый десерт – блинчики с бананами и шоколадным муссом. Для этого нам понадобятся: сливочное масло, сметана, шоколад, ваниль, сахарная пудра, блинчики и бананы .

Для мусса мы добавляем сливочное масло, ваниль, шоколад, сметану и сахарную пудру – все это мы ставим на водяную баню.

Нарезаем бананы и закручиваем их в блин.

Поливаем блины шоколадным муссом. Наш первый десерт готов.

Второй десерт будет совсем легким. Для него нам понадобятся: вишня, перемолотое печенье, сахарная пудра и несладкий йогурт.

В первую очередь мы измельчим в блендере вишню с добавлением сахарной пудры.