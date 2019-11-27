Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом

Ингредиенты: шпинат, яйца, сливочное масло, белое сухое вино, тостовый хлеб, уксус, жирные сливки и соль.
Ингредиенты: шпинат, яйца, сливочное масло, белое сухое вино, тостовый хлеб, уксус, жирные сливки и соль.
Варим шпинат в кипящей воде 30 секунд, потом отправляем его в ледяную воду.
Тушим шпинат 5-7 минут в сливочном масле (20 г) и в сливках (30 мл).
Отрезаем корочки в тостовом хлебе, намазываем хлеб небольшим количеством сливочного масла и отправляем в предварительно разогретую на 160 градусов духовку на 4 минуты.
В сотейнике подогреваем белое сухое вино. Сливочное масло (70 г) топим на паровое бане. Периодически не забываем помешивать шпинат.
Приготовим голландский соус. Взбиваем два желтка, отправляем их на паровую баню и предварительно помешиваем. Постепенно добавляем к желткам вино и сливочное масло.
Готовим яйца пашот. В горячую воду добавляем 2 ст. л. уксуса, венчиком делаем воронку и отправляем туда яйцо. Оно должно вариться 160 секунд. После того, как яйцо приготовилось, отправляем его в холодную воду.
На каждый ломтик отправляем шпинат, яйцо и рядом с ним голландский соус.
Блюдо готово. Приятного аппетита!
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