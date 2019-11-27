Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом

Ингредиенты: шпинат, яйца, сливочное масло, белое сухое вино, тостовый хлеб, уксус, жирные сливки и соль.

Варим шпинат в кипящей воде 30 секунд, потом отправляем его в ледяную воду.

Тушим шпинат 5-7 минут в сливочном масле (20 г) и в сливках (30 мл).

Отрезаем корочки в тостовом хлебе, намазываем хлеб небольшим количеством сливочного масла и отправляем в предварительно разогретую на 160 градусов духовку на 4 минуты.

В сотейнике подогреваем белое сухое вино. Сливочное масло (70 г) топим на паровое бане. Периодически не забываем помешивать шпинат.

Приготовим голландский соус. Взбиваем два желтка, отправляем их на паровую баню и предварительно помешиваем. Постепенно добавляем к желткам вино и сливочное масло.

Готовим яйца пашот. В горячую воду добавляем 2 ст. л. уксуса, венчиком делаем воронку и отправляем туда яйцо. Оно должно вариться 160 секунд. После того, как яйцо приготовилось, отправляем его в холодную воду.

На каждый ломтик отправляем шпинат, яйцо и рядом с ним голландский соус.

Блюдо готово. Приятного аппетита!