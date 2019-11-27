Прямой эфир

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом

27 ноября 2019 07:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ингредиенты: шпинат, яйца, сливочное масло, белое сухое вино, тостовый хлеб, уксус, жирные сливки и соль.

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-1

Варим шпинат в кипящей воде 30 секунд, потом отправляем его в ледяную воду.

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-4

Тушим шпинат 5-7 минут в сливочном масле (20 г) и в сливках (30 мл).

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-7

Отрезаем корочки в тостовом хлебе, намазываем хлеб небольшим количеством сливочного масла и отправляем в предварительно разогретую на 160 градусов духовку на 4 минуты.

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-10

В сотейнике подогреваем белое сухое вино. Сливочное масло (70 г) топим на паровое бане. Периодически не забываем помешивать шпинат. 

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-13

Приготовим голландский соус. Взбиваем два желтка, отправляем их на паровую баню и предварительно помешиваем. Постепенно добавляем к желткам вино и сливочное масло.

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-16

Готовим яйца пашот. В горячую воду добавляем 2 ст. л. уксуса, венчиком делаем воронку и отправляем туда яйцо. Оно должно вариться 160 секунд. После того, как яйцо приготовилось, отправляем его в холодную воду.

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-19

На каждый ломтик отправляем шпинат, яйцо и рядом с ним голландский соус.

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-22

Блюдо готово. Приятного аппетита!

Готовим яйца со шпинатом и голландским соусом-25

*На правах рекламы.

# Рецепты # Татьяна Бородкина # Фотофакт # Рецепты

Другие новости рубрики

Все новости
Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала
23 ноября 2019 16:56

Сладкий молочный суп с чипсами из крахмала

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт
15 ноября 2019 07:09

Салат с перепелиными яйцами и французскими гренками. Пошаговый рецепт

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт
13 ноября 2019 08:34

Готовим салат с нутом и тунцом. Пошаговый рецепт