Готовим борано – омлет по-аджарски. Пошаговый рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Сегодня у нас борано. Это омлет по-аджарски. Для этого блюдо нам понадобится: куриные яйца, сыр «Сулугуни», молоко, сливочное масло, томаты, перец, лук и кетчуп.

Приготовим для нашего омлета соус. Для этого нам понадобится репчатый лук. Его нарезаем мелким кубиком. Перекладываем в емкость. Также понадобится один спелый томат. Нарезаем средним кубиком. С томатов кожицу не снимаем. Если томат более зеленый, то кожицу нужно снимать. Также понадобится один перец. Перец нарезаем также средним кубиком. Все ингредиенты для соуса готовы.

Приступаем к приготовлению омлета. Для этого нам понадобится три больших куриных яйца. Нам понадобится 180 граммов сыра «Сулугуни». Натираем сыр на крупной терке. Это блюдо очень похоже на хачапури, только без добавления муки. Также понадобится 100 граммов молока. Все тщательно перемешиваем. Добавляем немного молотого черного перца. Соль не добавляем, так как сыр у нас соленый. Омлет готов, овощи готовы. Осталось только приготовить соус и испечь омлет.

Для приготовления омлета понадобится чугунная сковородка порционная. Мы ее разогреваем. Добавляем растительное масло, немного сливочного, заливаем омлет. Лучше всего омлет запекать, ставим его в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Пока омлет запекается, приготовим соус. Для этого нам понадобится сотейник. В него добавляем растительное масло и начинаем обжаривать овощи. Начинаем с лука, так как он готовится дольше всего. Лук обжариваем 2 минуты, постоянно помешиваем на среднем огне. Добавляем немного в него сливочного масла. Также нам понадобится перец. Продолжаем жарить 2 минуты. Если кто-то любит более острый соус, то можно добавить перчик чили. Слегка подсаливаем. Добавляем томаты, тушим минут 5.

Сейчас понадобится кетчуп. Я рекомендую использовать новинку от Минского маргаринового завода. Кетчуп «Барбекю» торговой марки «Золотая капля». Кетчуп «Барбекю» – оригинальный соус, с насыщенным вкусом и ароматом дыма. Кетчуп «Барбекю» идеально дополнит жаренное мясо и овощи приготовленные на огне, подарит ощущение лета, солнца, загородного отдыха, любому вашему блюду круглый год. Добавляю соус, тщательно перемешиваю и варю еще 3 минуты. Омлет готов, берем соусник и накладываем соус. Немного зелени для оформления.