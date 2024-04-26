Прямой эфир

Творожная запеканка с вишней. Готовим полезный завтрак

26 апреля 2024 11:28
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Сегодня у нас творожная запеканка с вишней. Для этого блюда нам понадобится: творог, сметана, яйца, какао, сливочное масло, манка, сахар, ванилин, мука и вишня.

Творожная запеканка с вишней. Готовим полезный завтрак-1

Приступаем к приготовлению. Нам понадобится 400 граммов творога. Также понадобится сахар. Две столовые ложки – это приблизительно 50 граммов. Немного ванилина, манка либо мука. Но лучше всего использовать манку, тогда запеканка получается более воздушной. Манки две столовые ложки. Понадобится сметана – одна столовая ложка, максимальной жирности, одно куриное яйцо. Все это тщательно перемешиваем.

Творожная запеканка с вишней. Готовим полезный завтрак-4

Для нашей запеканки понадобится шоколадное песочное тесто. Для его приготовления мы возьмем муку – 60 граммов. Это чуть больше от двух столовых ложек. Какао и сливочное масло, в два раза меньше чем муки – 30 граммов. Все растираем. Должна получиться однородная крошка. Лучше всего песочное тесто делать руками. Его нужно растирать аккуратненько, чтобы масло равномерно распределилось в муке. Должна получиться крошка без больших сегментов.

Творожная запеканка с вишней. Готовим полезный завтрак-7

Также нам для нашей запеканки понадобится вишня. Ее можно использовать как свежую, так и замороженную. А если у вас нет вишни, вы можете использовать абсолютно любую другую ягоду, любой фрукт тоже подойдет. Мы берем формочку для выпекания и аккуратно посыпаем ее нашим песочным тестом. Частично выкладываем творожную массу, добавляем вишню. Часть ее распределяем по всей поверхности. Немножко даже придавливаем, чтобы она туда втопилась. И оставшуюся часть творожной массы равномерно распределяем и добавляем еще вишню. Сверху посыпаем шоколадным песочным тестом.

Наша запеканка практически готова. Осталось ее только выпечь, ставим в духовку, разогретую до 180 градусов на 25 минут. Наша запеканка готова. Осталось только ее подать. Для этого нам понадобится тарелочка, отрезаем кусочек. Добавляем немного сахарной пудры.

Творожная запеканка с вишней. Готовим полезный завтрак-10

Творожная запеканка с вишней – это вкус родом из детства. Это одновременно вкусное, легкое и полезное лакомство. Запеканка получается очень сочная, в меру плотная, а вишня добавляет кислинку. Отличное дополнение к чашечке кофе.

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